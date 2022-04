WhatsApp non permetterà più di vedere quando eri online

Oltre a lavorare su una nuova funzionalità della community, gli sviluppatori di WhatsApp stanno anche cercando altri modi per diversificare l’applicazione.

Questa volta, gli utenti avranno la possibilità di nascondere il proprio stato alle persone selezionate nell’elenco dei contatti.

Come riporta WABetaInfo, l’ultima versione beta di WhatsApp introduce impostazioni avanzate che consentono di gestire l’ultima visualizzazione dello stato, la descrizione del profilo o la visibilità delle foto per i contatti selezionati.

Questi tipi di possibilità erano disponibili in precedenza su Android e ora possono essere utilizzati anche dagli utenti iOS.

Gli utenti che stanno partecipando al beta test di WhatsApp possono trovare queste notizie nella scheda Privacy in Impostazioni.

E’ possibile indicare quali contatti potranno (o meno) vedere la nostra foto o lo stato online. Inoltre, nulla ti impedisce di limitare completamente la visibilità di elementi selezionati del nostro profilo per tutti gli utenti, non solo quelli della nostra lista di contatti.

Se non riusciamo a trovare l’opzione menzionata nelle impostazioni, probabilmente non apparteniamo al gruppo di tester che sono stati selezionati per testare nuove funzionalità.

Inizialmente, questa funzione è stata rilasciata solo ad alcuni utenti beta, ma potrebbe diventare disponibile per più persone nei prossimi giorni.