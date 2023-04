Lance Reddick, una cardiopatia ischemica la causa della morte?

L’attore e musicista americano Lance Reddick è morto il 17 marzo 2023 a soli 60 anni per cause che sembravano totalmente naturali.

Secondo il certificato di morte dell’attore, diffuso inizialmente da TMZ ed in seguito da svariate testate giornalistiche statunitensi, la star sarebbe morta a causa di una cardiopatia ischemica, dovuta ad una malattia coronarica aterosclerotica.

Lance Reddick nasce a Baltimora nel 1962 ed è cresciuto studiando musica all’Università di Rochester. Dopo aver preso una laurea in musica, negli anni Novanta ha frequentato la prestigiosa Yale School of Drama, avviandosi così nella sua prolifica carriera nel mondo del piccolo e grande schermo.

E’ noto per aver interpretato Phillip Broyles in Fringe e Cedric Daniels in The Wire. Ha anche interpretato il detective Johnny Basil in Oz e Matthew Abaddon in Lost. Reddick è apparso anche nei film John Wick e John Wick: Chapter 2 nel ruolo di Charon.

Oltre ai ruoli di Phillip Broyles in Fringe e Cedric Daniels in The Wire, Lance Reddick ha recitato anche nella serie televisiva Bosch nel ruolo di Irvin Irving.