Nuovo modem 5G passo avanti di Apple

L’iPhone SE 4 rappresenterà un importante passo avanti per Apple, in particolare per l’introduzione di diverse innovazioni tecnologiche. Questo modello sarà il primo della serie SE a dotarsi di un display OLED, abbandonando la tecnologia LCD. Inoltre, sarà equipaggiato con il nuovo modem 5G sviluppato internamente da Apple, che integrerà anche le funzionalità Wi-Fi, Bluetooth e GPS, eliminando la necessità di utilizzare più chip separati. Questo design “all-in-one” non solo ridurrà lo spazio occupato all’interno del dispositivo, ma potrebbe anche permettere l’inserimento di altri componenti, come una batteria più capiente.

Il modem sviluppato da Apple dovrebbe debuttare nel 2025 e, anche se si dice che le sue prestazioni siano ancora inferiori ai chip Qualcomm attuali, la capacità di unire più funzionalità in un singolo chip rappresenta un’importante innovazione per l’efficienza e l’ottimizzazione dello spazio all’interno del telefono. L’iPhone SE 4 sarà anche dotato del chip A18, che ha fatto il suo debutto con l’iPhone 16, e probabilmente avrà 8 GB di RAM, un significativo miglioramento rispetto ai modelli precedenti.

Un’altra novità è l’introduzione dell’intelligenza artificiale nativa (Apple Intelligence), che sarà integrata nel dispositivo fin dal suo lancio, a differenza dell’iPhone 16, dove è stata introdotta successivamente. Anche la fotocamera subirà un upgrade, con una principale da 48 MP, simile a quella dell’iPhone 15, offrendo così una notevole evoluzione nelle capacità fotografiche della serie SE.

Secondo le indiscrezioni, l’iPhone SE 4 potrebbe essere presentato nella prima metà del 2025, forse in occasione dell’evento primaverile di Apple.