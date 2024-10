AppDynamics fa diventare milionari i suoi dipendenti

Nel 2017, AppDynamics, una società di software americana, era a pochi giorni dall’ingresso in borsa quando Cisco fece un’offerta di acquisto da 3,7 miliardi di dollari. Jyoti Bansal, fondatore di AppDynamics e proprietario del 14% dell’azienda, si trovò di fronte a una decisione cruciale: accettare l’offerta o continuare a gestire la società.

Sebbene sapesse che mantenendo l’azienda avrebbe potuto guadagnare ancora di più in futuro, stimava che sarebbero stati necessari altri 3-4 anni di eccellenti performance per raggiungere il valore offerto da Cisco. Questo avrebbe comportato un rischio significativo.

Alla fine, Bansal decise di vendere la sua quota, una scelta che definì “la più difficile della sua vita” e di cui in seguito si pentì. Tuttavia, prese la decisione anche pensando ai suoi dipendenti, molti dei quali possedevano piccole partecipazioni nell’azienda. Con l’accordo, il valore delle loro quote aumentò considerevolmente, e circa 400 dei 1.200 dipendenti di AppDynamics si ritrovarono con azioni dal valore superiore al milione di dollari. Bansal ricorda che decine di dipendenti diventarono improvvisamente più ricchi di cinque milioni di dollari.

Nonostante il rimpianto di aver venduto la sua prima azienda, Bansal ha continuato a fondare altre due startup IT, una delle quali ha ottenuto un successo paragonabile a quello di AppDynamics. Guardando indietro, ammette che la vendita ha cambiato la sua vita in modo significativo, ma ciò che lo rende più soddisfatto è l’impatto positivo che la decisione ha avuto sui suoi dipendenti, molti dei quali si sono arricchiti grazie all’acquisizione, come riportato da CNBC.