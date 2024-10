Ecco cosa devi cambiare a pranzo per ridurre il rischio diabete e ictus

Una semplice abitudine alimentare potrebbe contribuire a ridurre il rischio di sviluppare diabete e malattie cardiache. Secondo una recente ricerca, limitare l’assunzione di cibo a un intervallo di 10 ore al giorno ha migliorato importanti indicatori della salute cardiometabolica.

Oltre un terzo degli adulti negli Stati Uniti è affetto da sindrome metabolica, una condizione caratterizzata da fattori di rischio come glicemia alta, ipertensione e livelli elevati di colesterolo, che aumentano la probabilità di malattie cardiache, diabete e ictus. Un nuovo studio clinico, chiamato TIMET, condotto dai ricercatori dell’Università della California di San Diego e del Salk Institute, ha scoperto che l’alimentazione a tempo limitato, una forma di digiuno intermittente, può migliorare la salute di chi soffre di sindrome metabolica e prediabete.

I risultati, pubblicati su Annals of Internal Medicine, mostrano significativi miglioramenti nei livelli di glicemia, colesterolo e nell’emoglobina A1c, un indicatore chiave della gestione a lungo termine della glicemia. Secondo il dottor Pam Taub, coautore dello studio e professore di medicina presso UC San Diego, la sindrome metabolica, soprattutto in presenza di prediabete, rappresenta un momento critico in cui il rischio di sviluppare diabete di tipo 2 e malattie cardiache è particolarmente elevato. I risultati dello studio potrebbero aiutare coloro che cercano di migliorare la loro salute e prevenire queste patologie.

Lo studio ha coinvolto 108 adulti con sindrome metabolica, suddivisi in un gruppo che seguiva un regime di alimentazione a tempo limitato e un gruppo di controllo. Entrambi i gruppi hanno ricevuto consulenza nutrizionale basata sulla dieta mediterranea e continuato le loro terapie standard. Il gruppo di alimentazione a tempo limitato ha ridotto la finestra di assunzione di cibo a 10 ore al giorno, in un orario personalizzato in base alle abitudini e agli impegni personali.

Dopo tre mesi, i partecipanti che avevano seguito il regime di alimentazione a tempo limitato hanno mostrato miglioramenti significativi negli indicatori di salute cardiaca, comparabili a quelli ottenuti con interventi intensivi come il National Diabetes Prevention Program. Il dottor Satchidananda Panda, coautore dello studio e professore al Salk Institute, ha spiegato che i nostri corpi elaborano zuccheri e grassi in modo diverso in base all’orario, e mangiare in un arco di tempo limitato aiuta a sfruttare i ritmi circadiani naturali, migliorando il metabolismo e la salute generale.

Questa forma di alimentazione è stata anche collegata alla riduzione del peso corporeo, dell’indice di massa corporea e del grasso addominale, senza compromettere la massa muscolare magra. Lo studio TIMET conferma che l’alimentazione a tempo limitato è un approccio pratico ed economico per migliorare la salute cardiometabolica, e i risultati suggeriscono che potrebbe essere raccomandato come intervento complementare ai trattamenti tradizionali. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi per valutare i benefici a lungo termine e la capacità di prevenire malattie croniche.

Il dottor Taub sottolinea che c’è un urgente bisogno di soluzioni terapeutiche accessibili e sostenibili, e che questo tipo di intervento sullo stile di vita può influire positivamente sulla salute complessiva delle persone.