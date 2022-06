La demenza può manifestarsi con una camminata più lenta

Una nuova ricerca su gruppi di anziani ha scoperto che un’andatura più lenta di anno in anno può essere un primo segno di declino cognitivo.

Non tutti i segni di declino cognitivo predicono la demenza: solo dal 10% al 20% delle persone di età pari o superiore a 65 anni ha un lieve deterioramento cognitivo o sviluppa la demenza nell’anno successivo, secondo il National Institute on Aging.

“In molti casi, i sintomi di un lieve deterioramento cognitivo possono persistere nel tempo o addirittura migliorare“, afferma l’istituto.

Un nuovo studio su quasi 17.000 adulti di età superiore ai 65 anni ha scoperto che le persone che camminano circa il 5% più lentamente o più ogni anno che passa, mentre mostrano anche segni di un’elaborazione mentale più lenta, hanno maggiori probabilità di sviluppare la demenza.

Lo studio è stato pubblicato martedì sulla rivista JAMA Network Open .

“Questi risultati evidenziano l’importanza dell’andatura nella valutazione del rischio di demenza“, ha scritto l’autrice corrispondente Taya Collyer, ricercatrice presso la Peninsula Clinical School presso la Monash University di Victoria, in Australia.

Il nuovo studio ha seguito per sette anni un gruppo di americani over 65 e australiani over 70. Ogni due anni, alle persone nello studio è stato chiesto di sottoporsi a test cognitivi che misurassero il declino cognitivo generale, la memoria, la velocità di elaborazione e la fluidità verbale.

Due volte ogni due anni, ai partecipanti è stato anche chiesto di camminare per tre metri. I due risultati sono stati quindi calcolati per determinare l’andatura tipica della persona.

Alla fine dello studio, i ricercatori hanno scoperto che il rischio maggiore di demenza era nelle persone che camminavano più lentamente e che, allo stesso tempo, mostravano anche segni di declino cognitivo.

Una doppia associazione tra velocità di deambulazione e declino della memoria è predittiva di demenza successiva, secondo una meta-analisi del 2020 di quasi 9.000 adulti statunitensi.