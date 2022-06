Il classico Apple 1 firmato Wozniak finisce all’asta, sarà record

Il famoso collezionista Jimmy Grewal ha recentemente annunciato che metterà all’asta uno dei pezzi più pregiati della sua collezione: un Apple 1 ancora funzionante con targa firmata nientemeno che da Steve Wozniak, co-fondatore di Apple.

Il computer, numero di serie 89, ha quasi tutti i suoi componenti originali. Si ritiene che sia stato confrontato da un dirigente della società Schlumberger Overseas SA nel 1976, a New York, e portato in Europa, il che, se dimostrato, renderà il pezzo uno dei primi prodotti Apple collegati in un altro continente rispetto al Nord America.

Wozniak ha firmato la scheda del computer l’anno scorso in un incontro con Grewal a Dubai.

Oltre alla scheda originale stessa, la confezione include un monitor, trasformatori di alimentazione, registratore e una tastiera originale Cherry, il tutto debitamente restaurato.

Grewal, l’attuale proprietario della macchina, è il fondatore di The AAPL Collection , una collezione di prodotti storici Apple situata a Dubai.

Il collezionista ha iniziato a collezionare cimeli Apple nel 1995, quando era studente alla Duke University, ma il suo interesse per i prodotti dell’azienda è iniziato molto prima, all’inizio degli anni ’80, e i fondi generati dall’asta dell’Apple 1 verranno utilizzati per espandere la collezione e creare uno spazio visitabile dal pubblico.

L’asta dell’Apple 1 di Grewal si terrà su eBay a partire da giovedì (2 giugno), con offerte aperte fino al 12/6.

VIA IMORE