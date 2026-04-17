Tom Cruise torna ufficialmente a vestire i panni di Pete “Maverick” Mitchell. Paramount Pictures ha confermato lo sviluppo di Top Gun 3 dopo mesi di speculazioni.
Il progetto coinvolgerà nuovamente Joseph Kosinski alla regia. La produzione punta a replicare il successo globale da 1,5 miliardi di dollari del capitolo precedente.
I dettagli del nuovo capitolo
Il ritorno di Cruise non è l’unica novità confermata. Miles Teller e Glen Powell riprenderanno i loro ruoli iconici nel sequel.
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La sceneggiatura è attualmente in fase di sviluppo. Ehren Kruger, già autore di Maverick, sta scrivendo la nuova missione dei piloti.
L’accordo tra Cruise e Warner Bros non impedirà la collaborazione con Paramount. Questo sequel rappresenta una priorità assoluta per gli studios di Hollywood.
- Cast confermato: Tom Cruise, Miles Teller, Glen Powell.
- Regia: Joseph Kosinski (in trattative avanzate).
- Produzione: Jerry Bruckheimer e David Ellison.
Quando inizieranno le riprese
Le tempistiche dipendono dall’agenda fitta di Tom Cruise. L’attore è attualmente impegnato con l’ottavo capitolo di Mission Impossible.
Paramount vuole accelerare i tempi per sfruttare il momentum. La tecnologia delle riprese aeree sarà ulteriormente evoluta per questo capitolo.
Le prime indiscrezioni parlano di una trama legata ai droni. Maverick dovrà confrontarsi con la fine definitiva dell’era dei piloti umani.
Il budget stanziato supererà quello del film del 2022. Si prevedono acrobazie aeree reali senza l’uso massiccio di CGI.
I fan attendono ora la data ufficiale del primo ciak. La finestra di uscita potrebbe essere fissata tra il 2027 e il 2028.
Antonio Capobianco è autore di attualità, tecnologia e cultura digitale. Scrive analisi e notizie di interesse pubblico.