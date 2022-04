Tom Cruise rivela il titolo di Mission Impossible 8

Il nuovo film di Tom Cruise, ambientato nel 2023, finalmente ha un titolo: Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1.

E’ apparso in un messaggio preregistrato con la notizia durante la riunione del CinemaCon della Paramount giovedì mattina, girando dal set sudafricano di Mission: Impossible 8 da un biplano.

CinemaCon 2022 e la rivelazione dell’ultimo Mission Impossible

Tutto questo è avvenuto prima della pubblicazione del trailer della Parte 7.

Ci sono scatti di Venezia, del Vaticano, una crociera nel deserto e un sacco di scazzottate.

Il trailer si chiude con il particolare trucco di Cruise per la Parte 7, che è stato ampiamente scoperto al CinemaCon lo scorso agosto.

Introducendo il trailer, Cruise, rimasto sul biplano in decollo sopra le montagne, ha detto: “Scusate il clamore aggiuntivo, come potrebbe essere ovvio, stiamo girando l’ultimo Mission: Impossible…stiamo facendo questo film per il grande schermo“.

Il capo Chris McQuarrie si alza con il suo bimotore dicendo a Cruise: “Dobbiamo andare, stiamo perdendo la luce“.

La Central ha fissato per il 14 luglio 2023 il congedo negli Stati Uniti per Mission: Impossible Dead Reckoning – Part I. Mission impossibile 8 è attualmente previsto per il 28 giugno 2024.

foto@Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons