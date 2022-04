OMS rivela dettagli sull’epatite che colpisce i bambini

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rivelato informazioni e dettagli sull’epatite acuta di origine sconosciuta, recentemente comparsa in diversi paesi, sottolineando che ci sono state altre segnalazioni consecutive di casi di epatite acuta di origine sconosciuta tra i bambini piccoli.

L’organizzazione ha spiegato che sebbene l’adenovirus sia un’ipotesi possibile, sono in corso indagini per scoprire l’agente eziologico della malattia.

Almeno 169 casi di epatite acuta di origine sconosciuta sono stati segnalati da 11 paesi della regione europea dell’OMS, un paese nella regione delle Americhe dell’OMS e casi sono stati segnalati nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Regno Unito (114), Spagna (13), Israele (12), USA (9), Danimarca (6), Irlanda (<5), Paesi Bassi (4), Italia (4), Norvegia (2), Francia ( 2 ), Romania (1) e Belgio (1).

L’età dei casi variava tra un mese e 16 anni. Tra questi, diciassette bambini (circa il 10%) hanno richiesto un trapianto di fegato; Almeno un decesso è stato segnalato.

Ha affermato che la sindrome clinica tra i casi rilevati era l’epatite acuta con marcato aumento degli enzimi epatici e molti casi riportavano sintomi gastrointestinali, inclusi dolore addominale, diarrea e vomito che hanno preceduto l’insorgenza di epatite acuta grave e aumento dei livelli di enzimi epatici ( aspartato transaminasi (AST)) o alanina aminotransaminasi (ALT superiore a 500 UI/L) e ittero e la maggior parte dei casi non aveva febbre.

I virus comuni che causano l’epatite virale acuta (i virus dell’epatite A, B, C, D ed E) non sono stati rilevati in nessuno di questi casi.

Ha sottolineato che, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, i viaggi internazionali o il transito attraverso altri paesi non sono stati considerati una causa della malattia.

L’adenovirus è stato rilevato in almeno 74 casi e, tra i casi con informazioni sui test molecolari, 18 sono stati identificati come tipo 41 F e SARS-CoV-2 è stato rilevato in 20 dei casi testati. Inoltre, sono state rilevate 19 coinfezioni con SARS-CoV-2 e adenovirus.

Il Regno Unito, dove è stata segnalata la maggior parte dei casi fino ad oggi, aveva recentemente osservato un aumento significativo delle infezioni da adenovirus in comunità (in particolare quelle rilevate nei campioni di feci nei bambini) a seguito di bassi livelli di trasmissione all’inizio della pandemia di COVID-19.

I Paesi Bassi hanno anche segnalato un aumento simultaneo della trasmissione comunitaria di adenovirus.

A causa dei test di laboratorio avanzati per l’adenovirus, questa potrebbe essere la scoperta di un raro risultato esistente che si verifica a livelli precedentemente non rilevati ed è ora noto a causa dell’aumento dei test.

L’OMS conferma sono in corso indagini

L’OMS ha indicato che sono in corso ulteriori indagini nei paesi che hanno rilevato casi e le indagini includono una storia clinica ed esposizione più dettagliata, test tossicologici (cioè test per la tossicità ambientale e alimentare) e test virali/microbiologici aggiuntivi, e i paesi colpiti hanno ha anche iniziato ad attuare attività di sorveglianza rafforzata.

L’OMS e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie stanno supportando i paesi nelle indagini in corso e raccogliendo informazioni dai paesi che hanno segnalato casi.

I paesi pubblicano anche tutte le informazioni disponibili attraverso le loro reti e organizzazioni cliniche sull’epatite, come l’Associazione europea per lo studio del fegato, la Società europea di microbiologia clinica e malattie infettive (ESCMID) e la Società europea di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica (ESPGHAN).

Per i casi in Europa, sarà istituito un sistema di raccolta dati congiunto tra l’OMS e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie utilizzando il sistema europeo di sorveglianza (TESSy).

Valutazione del rischio secondo l’OMS

Il Regno Unito ha segnalato per la prima volta un aumento inaspettatamente ampio dei casi di epatite acuta grave di origine sconosciuta tra i bambini piccoli, generalmente sani.

Altri paesi, in particolare Irlanda e Paesi Bassi, hanno segnalato un aumento inaspettato di questi casi.

Sebbene l’adenovirus sia attualmente un’ipotesi di causa sottostante, non spiega completamente la gravità del quadro clinico e l’infezione da adenovirus di tipo 41, il tipo di adenovirus che potrebbe causare questa malattia, non è stata precedentemente associata a tale presentazione clinica.

Gli adenovirus sono agenti patogeni comuni che di solito causano un’infezione autolimitante, si diffondono da persona a persona e causano principalmente malattie respiratorie, ma, a seconda del tipo, possono anche causare altre malattie, come gastroenterite, congiuntivite e infiammazione del l’occhio.

Esistono più di 50 adenovirus immunodifferenziati che possono causare infezioni nell’uomo e gli adenovirus di tipo 41 di solito si presentano con diarrea, vomito e febbre, spesso con sintomi respiratori, sebbene siano stati segnalati casi di epatite in bambini che in soggetti immunocompromessi con l’infezione da adenovirus, non è noto che l’adenovirus di tipo 41 causi epatite nei bambini sani.

Devono essere ulteriormente studiati fattori come la maggiore suscettibilità alle infezioni nei bambini piccoli dopo un livello ridotto di trasmissione di adenovirus durante la pandemia di COVID-19 e la potenziale comparsa di un nuovo adenovirus, nonché la coinfezione con SARS-CoV-2.

Le ipotesi sugli effetti collaterali dei vaccini COVID-19 non sono attualmente supportate perché la stragrande maggioranza dei bambini infetti non ha ricevuto il vaccino COVID-19.

Altre spiegazioni relative ad agenti infettivi e non infettivi devono essere escluse al fine di valutare e gestire pienamente i rischi.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità sta monitorando da vicino la situazione e sta lavorando con le autorità sanitarie del Regno Unito, altri Stati membri e partner.

Consigli dell’OMS

È necessario più lavoro per identificare ulteriori casi, sia nei paesi attualmente colpiti che altrove. La priorità è determinare la causa di questi casi al fine di migliorare ulteriormente le misure di controllo e prevenzione.

Le misure di prevenzione comuni contro l’adenovirus e altre infezioni comuni includono il lavaggio regolare delle mani, la tosse e la manifestazione degli starnuti.

Gli Stati membri sono fortemente incoraggiati a identificare potenziali casi che soddisfano la definizione di caso e ad indagare e riferire su tali casi.

Gli Stati membri dovrebbero raccogliere informazioni epidemiologiche e sui fattori di rischio e fornirle all’OMS e alle agenzie partner attraverso meccanismi di segnalazione concordati.

Eventuali collegamenti epidemiologici tra i casi possono fornire indizi per aiutare a rintracciare la fonte della malattia.

Le informazioni temporali e geografiche sui casi, nonché i contatti stretti dei casi, devono essere riviste al fine di identificare potenziali fattori di rischio.

L’OMS raccomanda l’analisi di campioni di sangue (alla luce dell’esperienza aneddotica iniziale che indica che il sangue intero è più sensibile del siero), siero, urina, feci e tratto respiratorio, nonché campioni di biopsia epatica (se disponibili), tra gli altri mezzi di caratterizzazione del virus, compreso il sequenziamento genetico.

Altre cause infettive e non infettive dovrebbero essere studiate a fondo.

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, l’OMS non raccomanda alcuna restrizione ai viaggi o al commercio con il Regno Unito o qualsiasi altro paese in cui vengono rilevati casi.