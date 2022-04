Variable Refresh Rate il nuovo aggiornamento per PS5

PlayStation 5 riceverà una nuova funzionalità che migliorerà la qualità dei giochi visualizzati.

Sony ha pubblicato sul blog PlayStation le informazioni su una nuova funzionalità che migliora la qualità dei giochi lanciati sulla console PS5.

Stiamo parlando di VRR (Variable Refresh Rate), ovvero supporto per refresh rate variabili dello schermo.

L’aggiornamento avrà un effetto positivo sul comfort dei giocatori riducendo al minimo o eliminando gli artefatti visivi e risolverà i problemi di sincronizzazione dei fotogrammi e l’impressione di “strappo” dello schermo.

Il cambiamento inizierà a essere distribuito ai giocatori di tutto il mondo questa settimana. Affinché VRR funzioni, assicurati che la tua PS5 sia collegata a una TV o monitor compatibile con HDMI 2.1 e assicurati di scaricare l’aggiornamento.

Ecco l’elenco dei giochi che riceveranno il supporto per l’aggiornamento variabile nelle prossime settimane:

Astro’s PlayroomCall of Duty: VanguardCall of Duty: Black Ops Cold WarDeathloopDestiny 2Devil May Cry 5 Special EditionDIRT 5GodfallMarvel’s Spider-Man RemasteredMarvel’s Spider-Man: Miles MoralesRatchet & Clank: Rift ApartResident Evil VillageTiny Tina’s WonderlandsTom Clancy’s Rainbow Six SiegeTribes of Midgard.

fonte@gry-online