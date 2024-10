PlayStation 5: La Funzionalità “Riprendi Attività” Scompare e Sony Resta in Silenzio

Una delle funzionalità più amate di PlayStation 5, la possibilità di riprendere rapidamente una partita interrotta, è improvvisamente scomparsa. La funzione “Riprendi attività“, che consentiva agli utenti di tornare immediatamente al punto in cui avevano lasciato il gioco con la semplice pressione di un pulsante, non è più disponibile. Sebbene Sony non abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo, l’aggiornamento del firmware di metà settembre (24.06-10.00.00) sembra aver segnato la fine di questa funzionalità.

Che Fine Ha Fatto il Pulsante “Riprendi Attività”?

La funzione “Riprendi attività” permetteva ai giocatori di PS5 di riavviare un gioco esattamente dove lo avevano interrotto, senza doverlo caricare di nuovo. Sebbene anche Xbox offra una funzione simile chiamata “Quick Resume” su Xbox Series S e X, Sony ha rimosso la propria versione con l’ultimo aggiornamento. Alcuni utenti hanno ipotizzato che si trattasse di un bug, ma l’aggiornamento successivo (24.07-10.20.00) ha confermato che Sony sta modificando le schede attività, con l’introduzione di nuove categorie: “Non iniziata,” “In corso,” e “Completata.” Questa rielaborazione potrebbe essere la causa della rimozione della funzionalità.

Le Alternative Attuali: Riprendere un Gioco su PS5 Senza il “Riprendi Attività”

Al momento, i giocatori hanno due opzioni per riprendere un gioco su PS5 dopo aver messo la console in modalità sospensione: possono selezionare l’icona del gioco dal menu principale o navigare fino in fondo alla scheda del gioco e cliccare su “Gioca.” Tuttavia, nessuna di queste alternative consente di continuare immediatamente la partita, costringendo gli utenti a ricaricare il titolo dall’inizio.

Xbox Quick Resume: Un Vantaggio per la Console di Microsoft?

Anche se non tutti i giochi supportano “Quick Resume” su Xbox, questa funzione rimane un vantaggio significativo per i giocatori che cercano di riprendere rapidamente una partita. Microsoft ha dunque un punto a favore, mentre Sony sembra aver lasciato in sospeso una delle funzionalità più pratiche della PS5, senza dare spiegazioni ai propri utenti.