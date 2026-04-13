Se il datore di lavoro non paga lo stipendio, il lavoratore può agire per vie stradali o legali. Le opzioni principali includono l’invio di una lettera di messa in mora, il ricorso alla conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) o il deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo in tribunale tramite un avvocato.
Definizione di credito da lavoro
Il credito da lavoro rappresenta il diritto del dipendente a ricevere la controprestazione economica per l’attività prestata. Tale diritto è protetto dall’articolo 36 della Costituzione e prevede tempi di prescrizione specifici, solitamente di cinque anni dalla cessazione del rapporto.
Procedura operativa per il recupero stipendio
- Sollecito bonario: Contattare formalmente l’ufficio del personale o il datore per verificare eventuali ritardi tecnici.
- Messa in mora: Inviare una raccomandata A/R o una PEC intimando il pagamento entro un termine perentorio (solitamente 7 o 15 giorni).
- Conciliazione monocratica: Presentare denuncia all’Ispettorato del Lavoro per avviare un tentativo di mediazione agevolato.
- Decreto ingiuntivo: Se il credito è certo e dimostrabile (es. busta paga consegnata ma non pagata), richiedere al giudice un ordine di pagamento immediato.
- Esecuzione forzata: Avviare il pignoramento dei beni aziendali o dei conti correnti in caso di persistente inadempimento.
Quando agire
L’azione di recupero si applica in caso di omesso versamento del salario mensile, della tredicesima o quattordicesima mensilità, del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) o delle indennità di mancato preavviso. È consigliabile intervenire dopo il superamento dei giorni di tolleranza previsti dal CCNL di riferimento.
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Errori comuni da evitare
- Attendere troppo tempo: Superare i termini di prescrizione rende il credito inesigibile.
- Dimettersi senza giusta causa: In caso di mancato pagamento di almeno due o tre mensilità, le dimissioni possono essere presentate per “giusta causa”, mantenendo il diritto alla NASpI.
- Accordi verbali: Accettare promesse di pagamento non scritte che non hanno valore legale in sede di contenzioso.
- Mancanza di prove: Non conservare copia delle buste paga o dei contratti sottoscritti.
Tabella di sintesi: Strumenti di tutela
|Strumento
|Tempi
|Costi
|Efficacia
|Lettera di diffida
|Immediato
|Bassi
|Sollecito formale
|Ispettorato del Lavoro
|Medi
|Gratuiti
|Conciliazione
|Decreto Ingiuntivo
|2-4 mesi
|Variabili (spese legali)
|Titolo esecutivo
|Fondo di Garanzia INPS
|Variabili
|Gratuiti
|Recupero TFR/Ultime mensilità
FAQ – Domande frequenti
Quanti stipendi non pagati servono per le dimissioni per giusta causa?
Generalmente sono necessarie almeno due o tre mensilità arretrate per giustificare l’abbandono immediato del posto. Questa condizione permette al lavoratore di percepire l’indennità di disoccupazione NASpI.
Cosa succede se l’azienda fallisce?
In caso di fallimento, il lavoratore deve insinuarsi al passivo fallimentare per il recupero dei crediti. Il Fondo di Garanzia INPS interviene per pagare il TFR e le ultime tre mensilità di stipendio.
Posso rifiutarmi di lavorare se non ricevo lo stipendio?
Sì, attraverso l’eccezione d’inadempimento (art. 1460 c.c.), a patto che il rifiuto non sia contrario alla buona fede. È fondamentale inviare una comunicazione formale prima di sospendere la prestazione.
Quanto tempo ho per chiedere lo stipendio arretrato?
Il termine di prescrizione ordinario è di cinque anni. Il calcolo del tempo decorre solitamente dal momento in cui il rapporto di lavoro cessa definitivamente.
Antonio Capobianco è autore di attualità, tecnologia e cultura digitale. Scrive analisi e notizie di interesse pubblico.