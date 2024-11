PlayStation 5 Pro: Preordini in Crescita Rispetto alla PS4 Pro, Nonostante il Prezzo Elevato

Sony Interactive Entertainment ha registrato un successo incoraggiante con la sua nuova PlayStation 5 Pro, che ha ottenuto un numero di preordini “leggermente superiore” rispetto a quanto visto con la PS4 Pro nello stesso periodo. A rivelarlo è stato Hiroki Totoki, COO e CFO di Sony, durante la presentazione dei dati trimestrali della società. Finora, la versione standard della PS5 ha raggiunto un totale di 65,5 milioni di unità vendute.

Preordini Positivi Nonostante il Prezzo

Totoki ha riconosciuto che molti consumatori hanno commentato il prezzo elevato della PS5 Pro, ma ciò non sembra aver ostacolato le vendite in modo significativo. “La console ha performato leggermente meglio nei preordini rispetto alla PS4 Pro nello stesso periodo,” ha affermato. Ha inoltre sottolineato che la PS5 Pro è destinata a un pubblico di appassionati di videogiochi, e per questo motivo Sony non si aspettava numeri estremamente alti.

Vendite Consolari e Crescita nei Software

Durante il trimestre che va da luglio a settembre 2024, Sony ha spedito 3,8 milioni di console PS5. Sebbene questo rappresenti un calo del 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, è comunque un aumento rispetto ai 2,4 milioni di unità spedite nel trimestre precedente. Anche se le vendite hardware hanno subito una leggera flessione, il fatturato legato ai giochi e ai software ha registrato una crescita del 12% rispetto all’anno precedente, trainata principalmente dai titoli di terze parti.

Successi nei Giochi: EA Sports FC 25 e Black Myth: Wukong

Sony ha attribuito l’aumento dei ricavi nel settore gaming a nuovi giochi di successo, in particolare un “nuovo gioco sportivo” e un “gioco di ruolo d’azione proveniente dalla Cina”. Molti ritengono che si tratti rispettivamente di EA Sports FC 25 e Black Myth: Wukong. Complessivamente, nel trimestre sono stati venduti 77,7 milioni di giochi per PlayStation, con 5,3 milioni di questi rappresentati da titoli first-party. Astro Bot, il grande lancio di Sony per questo trimestre, ha totalizzato 1,5 milioni di unità vendute entro la fine di settembre.

PlayStation Plus in Crescita

Il servizio di abbonamento PlayStation Plus ha raggiunto 116 milioni di utenti mensili, segnando un incremento di 9 milioni rispetto allo stesso periodo del 2023. Tuttavia, rispetto al trimestre precedente, il numero di utenti è rimasto stabile. Nonostante ciò, Sony ha generato maggiori entrate da PlayStation Plus, poiché un numero più alto di abbonati ha scelto i livelli più costosi del servizio.

Un Secondo Trimestre da Record

Il ramo giochi di Sony ha riportato ricavi di circa 850 milioni di euro, un balzo impressionante del 184% rispetto all’anno precedente. Questo risultato ha segnato un nuovo record per il secondo trimestre. Anche il reddito operativo totale di Sony ha mostrato una crescita significativa, passando da 1,6 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2023 a 2,8 miliardi di euro nel 2024.

Conclusioni

Nonostante il prezzo elevato della PS5 Pro, le vendite iniziali sono state robuste, indicando un forte interesse da parte dei gamer più appassionati. Il settore dei giochi continua a essere un pilastro per Sony, con performance solide sia nelle vendite di console che nei software. Con nuovi giochi e servizi che attirano sempre più utenti, Sony rimane ben posizionata per proseguire sulla strada della crescita.