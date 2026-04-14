Ron Weasley e Hermione Granger non hanno mai incontrato faccia a faccia Lord Voldemort prima della Battaglia di Hogwarts. Nonostante siano i protagonisti della saga, i due maghi hanno evitato il contatto visivo col Signore Oscuro per sette anni.

Il dettaglio ignorato per otto film

Harry Potter affronta Voldemort ripetutamente fin dal primo anno a scuola. Ron e Hermione, al contrario, restano sempre a distanza di sicurezza dal villain principale.

Né nei libri né nei film avviene un confronto diretto prima dello scontro finale nel 2011. Questa dinamica cambia radicalmente la percezione della loro crescita e del pericolo percepito.

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Mentre Harry subisce il legame mentale e fisico, i suoi amici combattono un’ombra. La loro paura si basa sulla reputazione del mago oscuro, non su un’esperienza visiva diretta.

Perché il trio è rimasto diviso dal cattivo

La struttura narrativa di J.K. Rowling isola Harry nei momenti cruciali del confronto. Ron e Hermione si occupano spesso di ostacoli secondari o protezione perimetrale.

Ecco i momenti in cui il mancato incontro è più evidente:

Pietra Filosofale: Ron è svenuto sulla scacchiera e Hermione torna indietro.

Ron è svenuto sulla scacchiera e Hermione torna indietro. Camera dei Segreti: Solo Harry entra nel tunnel finale contro il ricordo di Riddle.

Solo Harry entra nel tunnel finale contro il ricordo di Riddle. Calice di Fuoco: Harry viene teletrasportato da solo nel cimitero di Little Hangleton.

Harry viene teletrasportato da solo nel cimitero di Little Hangleton. Ordine della Fenice: I ragazzi combattono i Mangiamorte, ma non incontrano mai Voldemort al Ministero.

Questa scelta stilistica aumenta il senso di isolamento del “Prescelto”. Ron e Hermione sostengono la causa senza mai guardare negli occhi il nemico che vogliono distruggere.

La loro prima vera visione di Voldemort avviene solo durante l’assedio di Hogwarts. In quel momento, la minaccia smette di essere un racconto e diventa una realtà fisica.