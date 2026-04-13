In caso di mancato pagamento dello stipendio, il lavoratore può rivolgersi all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per avviare una procedura di conciliazione o una denuncia ispettiva. Questo strumento permette di recuperare le somme spettanti senza ricorrere immediatamente a un avvocato, attivando una mediazione tra le parti o una verifica amministrativa sulla regolarità dei pagamenti.
Definizione di diffida accertativa
La diffida accertativa è l’atto principale emesso dall’Ispettorato del Lavoro che valida il credito del lavoratore. Se il datore di lavoro non paga o non propone opposizione entro i termini, la diffida acquisisce valore di titolo esecutivo, permettendo il pignoramento dei beni aziendali.
Come funziona la procedura presso l’INL
- Presentazione dell’istanza: Il lavoratore deposita una richiesta di intervento presso la sede territoriale dell’INL competente per il luogo di lavoro.
- Conciliazione monocratica: Un funzionario convoca datore e lavoratore per tentare un accordo bonario sul pagamento degli arretrati.
- Verbale di accordo: Se le parti trovano un’intesa, il verbale sottoscritto diventa immediatamente esecutivo per il recupero forzoso delle somme.
- Ispezione e diffida: In assenza di accordo, l’ispettore può procedere a una verifica documentale e intimare il pagamento tramite diffida accertativa.
Quando si applica l’intervento dell’Ispettorato
- Stipendi non corrisposti: Ritardi prolungati o mancato versamento di una o più mensilità.
- TFR non pagato: Mancata liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto dopo la cessazione del contratto.
- Differenze retributive: Errate applicazioni del CCNL o ore straordinarie prestate e non regolarizzate in busta paga.
- Lavoro irregolare: Necessità di accertare rapporti di lavoro “in nero” per il recupero delle retribuzioni.
Errori comuni da evitare
- Attendere troppo tempo: Lasciare trascorrere i termini di prescrizione quinquennale per i crediti da lavoro.
- Assenza di prove: Non conservare buste paga, prospetti ore o messaggi che attestino l’attività lavorativa svolta.
- Mancata firma della ricevuta: Firmare buste paga “per quietanza” senza aver effettivamente ricevuto il denaro.
- Ignorare la sede competente: Rivolgersi a un ufficio INL diverso da quello territoriale dove si è svolta la prestazione.
Tabella di sintesi per il lavoratore
|Fase
|Azione
|Risultato
|Richiesta
|Deposito denuncia/richiesta intervento
|Apertura della pratica amministrativa
|Confronto
|Conciliazione con il datore di lavoro
|Possibile pagamento immediato
|Accertamento
|Verifica ispettiva dei documenti
|Emissione diffida accertativa
|Esecuzione
|Mancato pagamento della diffida
|Precetto e pignoramento dei beni
FAQ Brevi
Quanto costa denunciare il mancato pagamento all’Ispettorato?
Il servizio fornito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro è completamente gratuito per il lavoratore. Non sono richieste tasse o diritti di segreteria per avviare la pratica.
Cosa succede se il datore di lavoro ignora la diffida?
Se il datore non paga e non presenta ricorso entro 30 giorni, la diffida diventa titolo esecutivo. Il lavoratore può quindi procedere tramite ufficiale giudiziario al pignoramento.
Si può denunciare in forma anonima?
Le denunce anonime non avviano automaticamente una pratica di recupero crediti personale. Per ottenere il pagamento degli stipendi arretrati è necessario identificarsi e fornire prove documentali.
Antonio Capobianco è autore di attualità, tecnologia e cultura digitale. Scrive analisi e notizie di interesse pubblico.