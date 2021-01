Audi Usate o a km zero quale formula prediligere

Tra gli amanti della casa automobilistica tedesca una grande fetta è costituita da automobilisti che amano il lusso, il comfort e una certa affidabilità costruttiva. Negli ultimi anni anche chi ama Audi ha in molti casi preferito le auto usate o a km zero, per numerosi ottimi motivi. Il primo ovviamente è la possibilità di guidare l’auto che si preferisce, evitando però di spendere cifre eccessive. Le opportunità sono numerose, soprattutto presso gli autosaloni dedicati a questo tipo di vetture e in particolari periodi dell’anno. Analizziamo i pregi dell’usato, così come delle proposte a km zero.

Coloro che preferiscono l’usato solitamente fanno questa scelta perché amano risparmiare, pur desiderando guidare un’auto di un certo pregio. Per avere a disposizione un’Audi da guidare negli anni è bene preferire l’usato garantito con basso chilometraggio, senza eccessivi segni di usura. Queste caratteristiche consentono di avere maggiori certezze per la scelta dell’auto, che potrà percorrere ancora moltissimi chilometri senza problemi di sorta. Per quanto riguarda le Audi km 0 a Brescia, chiaramente i prezzi sono più elevati rispetto all’usato, in quanto, di fatto sono modelli mai utilizzati su strada, sono stati semplicemente immatricolati, quindi pronti per essere venduti in tempi rapidi. In entrambi i casi il prezzo è comunque più basso rispetto all’auto nuova, di circa il 10-15% nel caso delle km zero, anche fino al 25-35% e più per le vetture di seconda mano. Le offerte migliori sono disponibili presso i concessionari che trattano il singolo brand, in questo caso Audi. È bene ricordare che le auto a km zero sono particolarmente richieste; se si trova un’offerta allettante è quindi bene valutarla con una certa fretta.

Una delle caratteristiche peculiari dell’usato e delle Audi a km zero è il fatto che sono già disponibili presso il concessionario; per poterle guidare quindi non è necessario attendere più di alcuni giorni, in genere una settimana è già ben più che sufficiente. Lo stesso non si può dire delle auto nuove, visto che sono numerose le case produttrici che costringono i propri clienti ad attendere settimane, quando non mesi, per poter avere a disposizione l’auto richiesta. Sia l’usato che il km zero è invece in pronta consegna, per definizione; chi quindi ha bisogno di un’auto in tempi brevi spesso preferisce evitare le offerte del nuovo, per evitare di non avere una vettura a disposizione per un certo periodo di tempo.

Certo poi dipende dal modello che si desidera, visto che non sempre la disponibilità di auto di seconda mano o a km zero è molto ampia. Solitamente per quanto riguarda le auto a km zero molto dipende dal periodo dell’anno, è in genere verso gli ultimi mesi che le proposte sono più allettanti, ma dipende dal tipo di contrattualità stipulata dal singolo concessionario. Per l’usato la disponibilità non è invece correlata ai mesi dell’anno.