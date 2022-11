La sonda Orion è entrata nell’orbita lunare

Poco più di una settimana dopo il lancio della navicella i tecnici di volo hanno eseguito con successo l’accensione per inserire Orion in una lontana orbita retrograda.

I funzionari della NASA hanno riferito che la navicella spaziale Orion è entrata in orbita lunare venerdì, in una procedura di successo per la missione sulla Luna che è stata ritardata più volte.

Poco più di una settimana dopo il lancio della navicella dallo stato della Florida, i controllori di volo “hanno eseguito con successo l’accensione per inserire Orion in una lontana orbita retrograda“, ha dichiarato l’agenzia spaziale statunitense sul suo sito web.

La navicella spaziale trasporterà gli astronauti sulla superficie della Luna nei prossimi anni, nella prima missione di questo genere dall’Apollo nel 1972. Questo primo volo di prova, senza equipaggio, cerca di garantire che il veicolo sia sicuro. “L’orbita è distante, Orion volerà a circa 40.000 miglia (circa 64.300 km) sopra la Luna“, ha riferito la NASA.

Mentre si trovano in orbita lunare, i controllori di volo monitoreranno i sistemi chiave ed eseguiranno controlli nello spazio profondo, ha affermato l’agenzia.

Orion impiegherà circa una settimana per completare mezza orbita intorno alla Luna.

Quindi lascerà l’orbita per il suo viaggio di ritorno a casa, secondo la NASA. Sabato, il veicolo spaziale dovrebbe salire a circa 40.000 miglia sopra la Luna, un record per una capsula abitabile.

Il veicolo spaziale dovrebbe tornare sulla Terra con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico previsto per l’11 dicembre.

Il successo di questa missione determinerà il futuro della missione Artemis 2, che porterà gli astronauti intorno alla Luna senza atterrare, e per Artemis 3, in cui gli umani metteranno finalmente piede sulla superficie lunare.