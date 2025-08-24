Obiettivo Luna: la NASA svela i prossimi passi

Dopo oltre cinquant’anni, l’umanità è a un passo dal tornare verso la Luna. La NASA sta per presentare una nuova classe di astronauti, un segnale chiaro che il programma Artemis entra nel vivo. La prossima missione, Artemis II, segnerà il ritorno di un equipaggio umano nell’orbita lunare, riaccendendo il sogno dell’esplorazione spaziale.

Artemis II: il ritorno dell’uomo verso la Luna

La missione Artemis II è il primo, fondamentale test con equipaggio del nuovo programma lunare. A differenza delle missioni Apollo, non è previsto un allunaggio. L’equipaggio, composto da quattro astronauti americani e canadesi, seguirà una traiettoria di “ritorno libero” che li porterà a sorvolare il lato nascosto della Luna per poi tornare sulla Terra. Questo approccio garantisce un rientro sicuro anche in caso di avaria ai sistemi di propulsione. L’annuncio dei nuovi candidati astronauti, che affronteranno un addestramento di due anni, e i briefing tecnici sulla missione previsti a breve, sono il calcio d’inizio ufficiale per questa nuova avventura. La NASA ha confermato che il lancio non avverrà oltre l’aprile del 2026, un orizzonte temporale che rende tutto incredibilmente concreto.

Le sfide per Artemis III: tra tecnologia e budget

Se Artemis II è il test, Artemis III, prevista per la metà del 2027, sarà la missione che riporterà fisicamente l’uomo sulla superficie lunare. Qui, però, le sfide si complicano. Il successo dipende in gran parte da un partner commerciale: SpaceX e il suo lander Starship. Come riportato da numerose fonti di settore, la filosofia di SpaceX del “fallire in fretta per imparare più in fretta” ha portato a progressi rapidi ma anche a diversi test falliti. Il tempo stringe e lo scetticismo sulla capacità di avere un lander pronto e sicuro per il 2027 è diffuso. A questo si aggiungono le costanti incertezze di bilancio. Nonostante il programma Artemis goda di un raro sostegno bipartisan, motivato anche dalla competizione strategica con la Cina (che punta alla Luna entro il 2030), l’agenzia spaziale deve sempre fare i conti con le priorità politiche e le fluttuazioni dei finanziamenti.

Conclusione

Il programma Artemis non è solo una missione, ma la visione di un futuro in cui la Luna diventa un avamposto per il prossimo grande balzo dell’umanità: Marte. Il percorso è complesso e pieno di ostacoli, ma i prossimi mesi saranno decisivi per capire se la tabella di marcia potrà essere rispettata.

