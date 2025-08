NASA, stop forzato a satelliti chiave sul clima

La decisione che ha scosso la comunità scientifica

La Casa Bianca, sotto l’amministrazione Trump, ha ordinato alla NASA di sospendere due importanti missioni satellitari dedicate al monitoraggio del cambiamento climatico. Si tratta degli Orbiting Carbon Observatories (OCO), fondamentali per raccogliere dati sull’anidride carbonica nell’atmosfera terrestre.

Questa scelta, rivelata da NPR, ha suscitato un’ondata di preoccupazione tra scienziati e legislatori, che la considerano un duro colpo alla ricerca scientifica e alla lotta contro la crisi climatica.

Due missioni essenziali per monitorare la CO₂

Le missioni OCO, una collegata alla Stazione Spaziale Internazionale e l’altra operante come satellite autonomo, forniscono misurazioni ad altissima precisione della CO₂ in varie regioni del pianeta. Questi dati sono stati utilizzati non solo dalla comunità scientifica, ma anche da agricoltori e aziende energetiche per comprendere gli impatti ambientali sulle colture e sulla produzione.

Una revisione del 2023 della stessa NASA ha definito i dati raccolti come “di qualità eccezionalmente elevata“. Secondo David Crisp, ex dipendente NASA coinvolto nel progetto, l’interruzione “non ha alcun senso economico”: la manutenzione annuale delle due missioni costa circa 15 milioni di dollari, una cifra minima rispetto al bilancio dell’agenzia, che ammonta a oltre 25 miliardi.

Tagli al budget e rischio per decine di missioni scientifiche

Le missioni OCO non sono le uniche a essere minacciate. Il bilancio proposto per il 2026 dall’amministrazione Trump prevede tagli fino al 47% alla scienza della NASA, che metterebbero a rischio almeno 55 missioni operative o pianificate.

“Eliminare i fondi o ridurre le operazioni dei satelliti per l’osservazione della Terra sarebbe catastrofico“, ha dichiarato alla NPR la rappresentante Zoe Lofgren (D-CA), membro della Commissione per la scienza, lo spazio e la tecnologia. Secondo Lofgren, l’esecutivo sta cercando di applicare tagli su fondi già approvati per l’anno precedente, una mossa che “potrebbe risultare illegale”.

Anche il senatore Chris Van Hollen (D-MD), in un’intervista a Bloomberg, ha sottolineato come i legislatori stiano lavorando per mantenere stabile il finanziamento alla NASA, opponendosi ai tagli proposti.

Conclusione

La sospensione delle missioni OCO solleva interrogativi cruciali su come le decisioni politiche influenzino la ricerca scientifica e la lotta al cambiamento climatico.