Come rafforzare il sistema immunitario in modo naturale

Ci sono semplici trucchi che arrivano dalla medicina naturale che possono aiutare molto a migliorare le difese del nostro sistema immunitario e ridurre così il rischio di raffreddore o influenza.

L’esercizio fisico, una dieta equilibrata e il riposo aiutano le difese immunitarie a rimanere vigili e ad avere una sufficiente capacità di reazione e di recupero.

Ma ci sono molte altre cose che possono essere fatte per stimolare il sistema immunitario a prevenire o fermare un’infezione nelle sue fasi iniziali o per favorire la guarigione.

Ecco alcuni semplici consigli per rafforzare il sistema immunitario in modo naturale

Gestisci lo stress

Fino a un paio di decenni fa si credeva che il sistema immunitario fosse al di fuori del controllo del sistema nervoso centrale, ma ora è noto che una situazione che genera stress, sia fisico che emotivo, innesca tutta una serie di reazioni fisiologiche che influiscono sulla risposta immunitaria.

Ciò è dovuto al fatto che quando si vive sotto stress, viene secreta una maggiore quantità di ormoni che finiscono per inibire l’azione dei linfociti e interessare il timo, ghiandola fondamentale per lo sviluppo e il corretto funzionamento del sistema di difesa.

Uno di questi ormoni è il cortisolo, che oltre ad aumentare la vulnerabilità alle malattie porta a molti altri problemi di salute, tra cui aumento dei livelli di zucchero nel sangue, insonnia e anche disturbi gastrici.

L’esercizio fisico, svolto con intensità moderata e regolare, aiuta a combattere lo stress, quindi può rafforzare indirettamente le difese.

Anche se può farlo anche direttamente, aumentando la concentrazione di cellule difensive e migliorando così la risposta immunitaria.

Aiutare le difese immunitarie con la riflessoterapia

I piedi sono molto più dei supporti del corpo. In essi sono presenti zone riflesse comunicate con le diverse parti dell’organismo. Attivare queste aree attraverso un massaggio può dissipare le tensioni e prevenire o curare malattie.

Su questa si basa la riflessoterapia, una tecnica di massaggio che migliora anche la circolazione sanguigna e linfatica, quest’ultima con effetti diretti sul sistema immunitario. Aiuta anche a rilassarsi, combattere lo stress e ripristinare la vitalità.

Senza escludere la possibilità di rivolgersi a un massaggiatore professionista, si può anche aiutare le proprie difese a combattere un raffreddore o qualsiasi altra infezione massaggiando la zona riflessa del piede corrispondente per alcuni minuti ogni giorno non appena iniziano i sintomi.

In caso di infiammazione della gola e congestione nasale, ad esempio, la base del pollice può essere massaggiata con piccoli cerchi.

Se i problemi sono concentrati al petto, sarà necessario concentrarsi sulla parte superiore della suola , spostandosi dalla base delle dita verso l’avampiede.

Massaggiando la superficie interna sotto l’articolazione del pollice si stimola il timo.

Lavaggio del naso Jala Neti

Una buona igiene delle narici protegge dalle infezioni e allevia il raffreddore. Gli yogi dell’India lo sapevano e hanno perfezionato una tecnica per il lavaggio nasale.

Usano la neti lota con una sfera in punta che copre la narice. Versare all’interno mezzo litro di acqua tiepida e aggiungere un cucchiaino di sale marino.

Inalando delicatamente il liquido viene introdotto con la bottatrice attraverso la narice sinistra ed espulso attraverso la destra , lasciando che l’acqua trascini il muco. Quindi si ripete nella direzione opposta.

Questa pratica allevia i problemi di naso, gola e orecchie in genere, e aiuta in caso di allergie, sinusiti, russamento, raffreddore, mal di testa e gola, inquinamento da polvere, tabacco ecc.

Non trascurare l’igiene orale

Trascurare l’igiene orale non ha solo conseguenze per la bocca; li ha anche per le difese.

I germi si accumulano sulle gengive e sui denti che non causano disagio ma tengono impegnato il sistema immunitario e alla fine lo esauriscono.

Pertanto, è consigliabile lavarsi bene i denti e la lingua, oltre a controllare regolarmente la bocca per escludere possibili infezioni.