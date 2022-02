Incredibile come lo stress può cambiare il tuo aspetto estetico

Gli studi hanno dimostrato che le persone esposte a stress e tensioni costanti perdono il loro aspetto giovanile, sviluppano malattie della vecchiaia e possono aumentare il rischio di morte prematura di oltre il 40%.

Gli specialisti spiegano: “L’aumento dei decessi è dovuto all’effetto dello stress e dello stress sul Il DNA all’interno delle cellule del corpo, ed è ciò che recenti ricerche e studi hanno approvato“.

Aggiungendo: “Quando i ricercatori hanno esaminato i geni delle persone che sono più suscettibili allo stress e che sono esposte allo stress, hanno scoperto che questi geni cambiano negativamente e indeboliscono il contenuto delle cellule in cui i processi chimici legati alla produzione di energia e alla salute del corpo si verificano, il che fa sì che le cellule si autodistruggano e questo porta a un difetto in Accelera l’emergere delle cellule tumorali“.

Le pubblicazioni della Harvard Medical School spiegano che quando qualcuno vive un evento stressante, l’amigdala, un’area del cervello coinvolta nell’elaborazione emotiva, invia un segnale di sofferenza all’ipotalamo.

Quest’area del cervello funge da centro di comando, comunicando con il resto del corpo attraverso il sistema nervoso per allertare la persona e prepararla a una strategia di lotta o fuga.

Questa strategia è correlata allo stress, che si manifesta con aumento della frequenza cardiaca, stimolazione sensoriale, inalazione di ossigeno più profonda e scarica di adrenalina.

Infine, viene rilasciato l’ormone cortisolo, che aiuta a ripristinare l’energia persa in risposta allo stress. Al termine dell’evento stressante, i livelli di cortisolo diminuiscono e il corpo torna in uno stato di stasi.

Secondo il Dartmouth University Journal of Science, il cortisolo funziona come parte del processo naturale del corpo. In casi normali, l’ormone lavora per ripristinare l’equilibrio del corpo dopo lo stress e il cortisolo aiuta a regolare i livelli di zucchero nel sangue nelle cellule, oltre alla sua importanza all’area dell’ippocampo, dove i ricordi vengono archiviati ed elaborati. .

Ma quando esposto a stress cronico, il corpo produce enormi quantità di cortisolo e livelli elevati possono compromettere la capacità del cervello di funzionare correttamente.

Secondo diversi studi, lo stress cronico compromette la funzione cerebrale in diversi modi, inclusa la perdita del contatto sociale e l’evitamento delle interazioni con gli altri.

Lo stress può anche uccidere le cellule cerebrali e ridurne le dimensioni.Lo stress cronico rimpicciolisce la corteccia prefrontale, l’area del cervello responsabile della memoria e dell’apprendimento, oltre ad aumentare le dimensioni dell’amigdala, rendendo il cervello più ricettivo allo stres