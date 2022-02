Non conosci tutti i benefici dell’esercizio fisico in tarda età

Il fitness è un buon modo per ottenere e mantenere il corpo in buona forma. Anche in età avanzata, il fitness è possibile.

L’allenamento è facile da adattare ai tuoi desideri e alle tue capacità fisiche. Inoltre, il fitness porta molti altri benefici, sia fisici che mentali.

Un esercizio sufficiente è un buon modo per prevenire disturbi fisici e mentali, in una certa misura. Il fitness è un buon modo per ottenere effetti positivi, anche per gli anziani.

Il fitness in linea di massima si compone di due parti: allenamento della forza e allenamento cardio. L’allenamento della forza consiste in esercizi che utilizzano il peso del corpo o pesi sportivi. L’allenamento cardio consiste nell’aumentare la frequenza cardiaca, bruciare grassi ecc.

Perdita di massa muscolare e forza in età avanzata

In età avanzata, soprattutto la perdita di forza può causare problemi. Con l’avanzare dell’età, la nostra massa muscolare diminuisce gradualmente. Questa è una media dell’1% all’anno.

Al di sopra dei 70 anni, la massa muscolare diminuisce ancora più velocemente. La ridotta massa muscolare rende gli spostamenti sempre più difficili.

Questa diminuzione può essere limitata con l’allenamento della forza. In età avanzata, l’allenamento della forza non riguarda più l’aumento della massa muscolare, ma l’allenamento della forza funzionale. Per poter salire facilmente le scale anche in età avanzata.

Allenarsi una volta alla settimana è sufficiente per mantenere la massa muscolare. Allenarsi più spesso si traduce in più massa muscolare.

Tutti sanno che l’esercizio fa bene al corpo. Ma la ricerca mostra che l’esercizio ha anche un effetto positivo su come ci sentiamo mentalmente.

Garantisce che abbiamo meno possibilità di disturbi psicologici. Il movimento innesca la produzione di vari neurotrasmettitori nel cervello. Come endorfine, dopamina e serotonina. Queste sostanze hanno un effetto positivo su come ci sentiamo mentalmente.

Inoltre, sembra addirittura che il rischio di demenza e Alzheimer sia ridotto a causa principalmente dell’allenamento cardio, alcune parti del cervello crescono.

Ad esempio, l’area del cervello che ha a che fare con la nostra memoria: l’ippocampo. L’allenamento cardio rilascia il fattore neurotrofico derivato dal cervello della proteina (BDNF). Questa proteina garantisce la produzione di nuove cellule cerebrali e migliori connessioni nel cervello.