Curiosity cattura il movimento delle nuvole su Marte

Le nuvole non scorrono su Marte, come le nuvole sulla Terra, ma sembrano “gocciolare” e correre, secondo quanto apparso nel primo video trasmesso dalla NASA due giorni fa, e prodotto da una sequenza di fotografie del rover Curiosity sulla superficie del Pianeta Rosso.

Le nuvole di Marte nel video appaiono deboli e trasparenti, perché non provengono da molecole di acqua e ghiaccio, mentre il sito americano CNET ha pubblicato un piccolo filmato che è stato girato con 8 fotogrammi, non è stato facile, e ha costretto a scattare più foto per ottenere uno sfondo chiaro e statico, in modo che qualsiasi altra cosa lo spostamento all’interno dell’immagine, come nuvole e ombre, è diventato visibile dopo aver sottratto lo sfondo statico da ciascuna immagine.

Per quanto riguarda l’altezza delle nubi marziane dalla sua superficie in stile desertico, non si abbassa tra 2 e 6 chilometri, come l’altezza media delle nubi della Terra, ma piuttosto fino a 80 chilometri, quindi fotografarle richiede tecniche speciali, che è stato forniti da diversi obiettivi di Curiosity che fotografavano anche il passaggio delle sue ombre sulla superficie terrestre.

Diversi veicoli hanno fotografato le nuvole di Marte in passato, ma le immagini sono state fissate e non hanno portato a risultati scientifici chiari.

Dopo aver scattato le foto, gli scienziati della NASA ipotizzano che la copertura nuvolosa di ghiaccio di Marte “potrebbe aver sostenuto i fiumi e i laghi al suo interno“, perché la presenza di nuvole di ghiaccio ad alta quota potrebbe mantenere il pianeta abbastanza caldo per fiumi e laghi, una conclusione raggiunta anche da uno studio pubblicato sul periodico Edwin Kite.