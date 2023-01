Come si è formato il petrolio in realtà?

Il petrolio è una miscela di idrocarburi, composta principalmente da idrocarburi alifatici e aromatici, ed è una delle fonti più importanti di energia al mondo.

Il petrolio si è originato a partire da resti vegetali e animali che sono stati sepolti in sedimenti sottomarini o terrestri, in un ambiente privo di ossigeno, e sono stati soggetti a pressioni e temperature elevate.

Nel corso di milioni di anni, questi resti sono stati trasformati in una miscela di idrocarburi a causa della decomposizione batterica e della pressione e temperature delle rocce sotterranee.

Il petrolio si trova principalmente in rocce sedimentarie, come le arenarie o le argille, ed è stato accumulato in giacimenti geologici specifici, come bacini sedimentari o anticlini.

Il petrolio greggio è una miscela di idrocarburi liquidi e gassosi, che può essere raffinato per produrre una vasta gamma di prodotti, come benzina, gasolio, gas naturale liquefatto (GNL), lubrificanti, parafinici, asfalti e molti altri.

Come si ottiene la benzina dal petrolio?

La benzina viene ottenuta attraverso il processo di raffinazione del petrolio. Il petrolio greggio viene prima riscaldato e separato in diverse frazioni, come benzina, gasolio e gas, attraverso processi come la distillazione frazionaria. Successivamente, queste frazioni vengono ulteriormente raffinate attraverso processi come la clorurazione, la alchilazione e la isomerizzazione per migliorare le loro proprietà e adattarle alle specifiche richieste del mercato.

Dopo essere stata prodotta in raffineria, la benzina viene trasportata attraverso oleodotti, navi cisterna o camion cisterna alla distribuzione. A seconda della quantità e della distanza del trasporto, può essere necessario immagazzinare la benzina in depositi di stoccaggio temporanei.

Una volta che la benzina arriva ai depositi di distribuzione, viene trasferita in serbatoi di stoccaggio e poi inviata alle stazioni di servizio o ai grossisti. In molte aree, la benzina viene anche immagazzinata in depositi di distribuzione regionali o addirittura locali per garantire la disponibilità costante.

In alcuni casi, la benzina può anche essere inviata direttamente ai clienti industriali come ad esempio compagnie aeree e compagnie di trasporto.