Defunti che cercano di comunicare, come aiutarli

I defunti non possono comunicare in modo diretto con i vivi. Alcune persone credono che i defunti possano comunicare attraverso medium o sensitivi, ma queste affermazioni non sono supportate da prove scientifiche.

Altri credono che i defunti possano comunicare attraverso segni o eventi inspiegabili, come rumori o movimenti di oggetti, ma anche questi sono spiegabili in modo naturale. In generale, non c’è alcuna prova scientifica che i defunti possano comunicare con i vivi, questo va detto.

Secondo alcune teorie sarebbe possibile aiutare i defunti, che cercano di comunicare con noi, attraverso una cosiddetta “seduta spiritica“.

Come funziona una seduta spiritica

Una seduta spiritica è un incontro in cui le persone si riuniscono per cercare di comunicare con i defunti. La seduta può essere condotta da un medium, che è una persona che sostiene di avere la capacità di comunicare con gli spiriti dei defunti. Durante la seduta, il medium può utilizzare varie tecniche, come la chiaroveggenza o la chiaraudienza, per cercare di comunicare con gli spiriti.

Nelle sedute spiritiche tradizionali, i partecipanti si siedono intorno ad un tavolo e si concentrano per cercare di percepire la presenza degli spiriti. Il medium può chiedere agli spiriti di manifestarsi attraverso suoni o movimenti di oggetti, o di comunicare attraverso lui o lei.

Tuttavia, è importante notare che non esiste alcuna prova scientifica che dimostri l’esistenza degli spiriti o che le sedute spiritiche funzionino realmente. Molti medium e sensitivi sono stati sottoposti a test scientifici e sono stati scoperti utilizzare trucchi o illusioni per creare l’impressione di comunicare con gli spiriti.

Esiste lo spirito umano?

La questione se esiste uno spirito umano è un argomento di dibattito tra filosofi, scienziati e persone di fede.

Secondo una prospettiva scientifica, l’essere umano è composto solo da materia e non c’è alcuna prova scientifica che dimostri l’esistenza di uno spirito o di un’anima. La mente e il comportamento sono considerati prodotti del cervello e del sistema nervoso.

D’altra parte, molte fedi religiose e filosofiche insegnano che esiste uno spirito o un’anima che sopravvive alla morte del corpo fisico. Queste convinzioni sono basate su fede e tradizione, non su prove scientifiche.

In generale, l’esistenza di uno spirito umano è un argomento che dipende dalle proprie credenze personali e non può essere provato o confutato dalla scienza attuale.