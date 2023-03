Le carte Pokémon sono tra i giochi di carte collezionabili più popolari e apprezzati al mondo. Esistono migliaia di carte diverse, ognuna con le sue caratteristiche, illustrazioni e rarità. Ma come si fa a sapere quali sono le carte più preziose e come valutarle correttamente? Proviamo a spiegare tutto quello che devi sapere per diventare un esperto di carte Pokémon.

Come valutare le carte Pokémon una guida completa (Foto@Pixabay)

Cos’è il valore di una carta Pokémon?

Il valore di una carta Pokémon è il prezzo che essa può raggiungere sul mercato, in base alla domanda e all’offerta degli acquirenti e dei venditori. Il valore dipende da diversi fattori, tra cui:

La rarità: indica la difficoltà di trovare una certa carta in una bustina o in un set. Le carte rare hanno un simbolo a forma di stella nera o bianca in basso a destra. Le carte ultra rare hanno invece un simbolo a forma di stella con una U. Esistono anche le carte segrete rare, che hanno un numero superiore al totale delle carte del set.

La condizione: indica lo stato di conservazione della carta, ovvero quanto è danneggiata o usurata. La condizione si misura con una scala da 1 a 10, dove 10 è la perfezione assoluta e 1 è la peggior qualità possibile. I fattori che influenzano la condizione sono la superficie, gli angoli, i bordi e la centratura della carta.

La popolarità: indica quanto una carta è richiesta dai collezionisti o dai giocatori. La popolarità dipende dal personaggio raffigurato, dal tipo di carta (Pokémon base, evoluzione, EX, VMAX ecc.), dall’effetto o dall’abilità della carta e dal suo impatto nel gioco competitivo.

La disponibilità: indica quanto una carta è facile da reperire sul mercato. La disponibilità dipende dalla tiratura del set a cui appartiene la carta, dalla data di uscita e dalla distribuzione geografica.

Come valutare le tue carte Pokémon?

Per valutare le tue carte Pokémon puoi seguire questi passaggi:

Identifica la rarità delle tue carte controllando il simbolo in basso a destra1. Più rara è la carta, più alto sarà il suo valore potenziale.

Controlla la condizione delle tue carte esaminandole attentamente sotto una fonte luminosa e confrontandole con delle immagini di riferimento. Puoi usare anche una lente d’ingrandimento per notare i dettagli più fini. Più alta è la condizione della carta, più alto sarà il suo valore effettivo.

Cerca il prezzo delle tue carte sul mercato consultando dei siti specializzati come Cardmarket, eBay o Amazon. Puoi anche usare delle app per valutare le carte Pokémon come TCG Hub o TCGplayer, che ti mostrano l’andamento del prezzo della carta nel tempo e ti permettono di scannerizzare il codice a barre della bustina per trovare facilmente le informazioni sulla tua carta.

Confronta il prezzo delle tue carte con quello delle altre offerte simili sul mercato. Considera anche le spese di spedizione e le commissioni dei siti intermediari. Il prezzo finale dipenderà dalla negoziazione tra te e il potenziale acquirente.

Come aumentare il valore delle tue carte Pokémon?

Se vuoi aumentare il valore delle tue carte Pokémon puoi seguire questi consigli:

Conserva le tue carte in modo adeguato usando dei raccoglitori protettivi o dei contenitori rigidi. Evita l’esposizione alla luce diretta del sole, all’umidità o al calore.

Fai valutare le tue carte da un ente professionale come PSA, BGS o CGC, che ti rilasceranno un certificato di autenticità e di qualità con un punteggio da 1 a 10. Le carte valutate da questi enti hanno un valore maggiore sul mercato e sono più sicure da acquistare e vendere. Per far valutare una carta da questi enti devi pagare una tariffa che dipende dal tipo di servizio e dal valore della carta stessa.

Vendi le tue carte al momento giusto, quando la domanda è alta e l’offerta è bassa. Puoi seguire le tendenze del mercato consultando i siti o le app di valutazione delle carte Pokémon o seguendo i canali social dedicati al collezionismo. Puoi anche approfittare di eventi speciali come anniversari, film o tornei che possono aumentare l’interesse per certe carte o personaggi.

Conclusioni sulle valutazioni

Le carte Pokémon sono un hobby divertente e appassionante, ma anche un investimento potenzialmente redditizio se sai come valutarle correttamente. In questo articolo ti abbiamo spiegato quali sono i fattori che determinano il valore di una carta Pokémon, come valutare le tue carte usando dei siti o delle app specializzate, come aumentare il valore delle tue carte conservandole bene e facendole valutare da degli enti professionali e come vendere le tue carte al momento giusto per ottenere il massimo profitto.

Speriamo che questo articolo ti sia stato utile per capire meglio il mondo delle carte Pokémon e per diventare un collezionista esperto. Se vuoi approfondire ulteriormente l’argomento, ti consigliamo di visitare il sito ufficiale del Pokémon Trading Card Game, dove troverai tutte le informazioni sulle regole del gioco, sulle espansioni disponibili, sui tornei organizzati e sui prodotti in vendita.