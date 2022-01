Coronavirus si può contagiare attraverso gli occhi?

Il virus che causa il Covid-19 infetta il sistema respiratorio superiore, portando a una grave infezione polmonare. Le minuscole goccioline d’aria rilasciate da una persona infetta quando si tossisce o starnutisce vengono trasmesse a un individuo sano attraverso particelle di aerosol.

Ma l’infezione non è solo limitata ai polmoni. Il coronavirus colpisce tutti gli organi, sollevando la questione se una persona possa contrarre il virus attraverso qualsiasi altro organo, vale a dire gli occhi.

Secondo The Times of India, le opinioni degli esperti sull’esposizione al coronavirus attraverso gli occhi sono divise.

Non si può ancora affermare con certezza se sia possibile che qualcuno contratta un’infezione perché i suoi occhi entrano in contatto con il virus.

Tuttavia, è probabile che il virus entri nel corpo umano attraverso la congiuntiva dell’occhio. È un tessuto trasparente che copre la parte bianca degli occhi e riveste l’interno della palpebra e può essere infettato da diversi virus, come la comune influenza e l’herpes.

Se abbia o meno lo stesso effetto con il coronavirus, gli esperti ancora non lo sanno e sono necessarie ulteriori ricerche in questo settore per acquisire maggiori conoscenze.

Che il Covid-19 si diffonda o meno attraverso gli occhi, una volta infettato dal virus, i sintomi possono comparire anche negli occhi.

Sulla base dei dati raccolti finora, circa l’1-3% delle persone infette da congiuntivite contratta da Covid-19. Questo accade quando il virus infetta la congiuntiva.

Va anche notato che c’è sempre la possibilità di infezione da Covid-19 attraverso gli occhi. Quando una persona tocca una superficie contaminata da goccioline rilasciate da una persona infetta tossendo, starnutendo o addirittura parlando e poi toccandosi il viso o il naso, può essere infettata dal virus.

È per lo stesso motivo, ancora e ancora, che si consiglia di pulire le mani prima di toccare qualsiasi superficie o viso.