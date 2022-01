I medici devono autorizzare i passeggeri per il turismo spaziale

Con la prospettiva dei viaggi spaziali per i turisti, ai medici viene chiesta l’autorizzazione medica per i loro pazienti, come afferma un documento pubblicato dalla BMJ.

Le opportunità di viaggio nello spazio stanno diventando sempre più disponibili per il pubblico in generale con le prenotazioni già in atto.

Un team di esperti del Nord America ha quindi cercato di fornire consigli ai medici che necessitano di indicazioni quando consigliano i pazienti sui viaggi nello spazio.

L’Aerospace Medical Association Commercial Spaceflight Working Group ha pubblicato un documento già nel 2009 affermando che la maggior parte delle persone con “condizioni mediche ben controllate” potrebbe resistere alle forze di accelerazione di un lancio di un volo spaziale commerciale.

Ma i ricercatori affermano che è importante che i pazienti riconoscano che il volo spaziale potrebbe comportare rischi per le persone con condizioni mediche preesistenti.

Perdita di appetito, cinetosi spaziale, affaticamento, insonnia, disidratazione e mal di schiena sono già molto comuni nei viaggi nello spazio.

Inoltre, la percentuale di viaggiatori spaziali che non sono sani come gli astronauti originali è in aumento, il che rende più probabili eventi medici avversi in volo.

I ricercatori suggeriscono che i medici dovrebbero “considerare lo sviluppo di un file di risorse per riferimento futuro” e che la documentazione medica derivante dai precedenti viaggi nello spazio dovrebbe essere prontamente disponibile.