Corsi trucco permanente, cosa sono ?

Il trucco permanente consiste in un servizio completo che permette, per mezzo dell’uso di macchinari ad hoc e pigmenti naturali, di riprodurre il trucco sul volto. Eyeliner, ombretto, contorno labbra, il trucco permanente permette di poter offrire ai clienti un servizio completo e adeguato, grazie all’uso anche di attrezzature specifiche e di prodotti sicuri per la sicurezza e l’igiene dei clienti.

Il trucco permanente è sicuramente un servizio ottimale per soddisfare i clienti e migliorare la loro autostima, ma richiede anche una certa pratica e professionalità che non si può mai improvvisar.

Per questo motivo il programma del corso di trucco permanente è basato sullo studio teorico dei prodotti e degli strumenti, ma anche su come impostare al meglio il trucco permanente sul viso del cliente, tenendo conto di armonia e proporzioni. Non solo, ci curiamo di fare in modo che l’allievo possa fare molta pratica sul trucco permanente per far sì che acquisti la necessaria manualità per poter lavorare in autonomia.

Grazie ad una formazione personalizzata e che unisce alle nozioni teoriche ad una forte base tecnica, il corso di trucco permanente riesce a garantire agli allievi una formazione davvero adeguata per un apprendimento completo, veloce, e per formare figure professionali abilità ed autonome pronte per entrare nel mercato del lavoro in poco tempo.

Un approccio sia teorico che pratico che consente di acquistare la manualità e le competenze, sia basiche che approfondite, per poter lavorare offrendo un innovativo servizio al cliente. Scopri di più sul programma dei nostri corsi di dermopigmentazione e trucco permanente e sui docenti qualificati che li tengono.

Programma corso trucco permanente

Nel corso del programma di corsi trucco permanente si affronteranno delle tematiche importanti come la biologia ed i prodotti che vengono usati durante questo trattamento, lo studio della dermopigmentazione e dei suoi campi di applicazione; la chimica del pigmento, gli attrezzi del lavoro, la tutela giuridica.

Non solo, il corso trucco permanente insegna anche la teoria e la pratica alla base di alcuni trattamenti come

dermopigmentazione sopracciglia, con tecnica sfumatura e tecnica pelo per pelo;

dermopigmentazione occhi, con la tecnica eye-liner e con la tecnica infracigliare;

dermopigmentazione delle labbra, contorno labbra con sfumatura effetto naturale.

Se vuoi offrire ai tuoi clienti un servizio completo, sia che tu lavori nel campo dell’estetica sia che tu voglia fare carriera nel settore, il trucco permanente è uno dei servizi migliori in assoluto.

Lo scopo dei corsi trucco permanente è quello di formare delle figure professionali a tutto tondo, in grado di effettuare consulenza di bellezza per il cliente e trovare le soluzioni più adeguate caso per caso, offrendo sempre e solo lavori di eccellenza.

Per questo motivo noi ci affidiamo solamente ai migliori docenti, professionisti con anni di esperienza nel settore del trucco permanente, in modo da aiutare gli allievi ad incanalare il loro estro e la loro creatività nel modo migliore.

Vuoi sapere di più sul corso di trucco permanente, come si svolge, programma e docenti? Siamo a tua disposizione, contattaci subito per avere altre informazioni.