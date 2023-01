Napoli è una città ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Se hai solo 3 giorni a disposizione, ci sono alcune cose che non devi assolutamente perdere.

Cosa vedere a Napoli in 3 giorni

In primis, la Cattedrale di Santa Maria Assunta, conosciuta anche come Duomo di Napoli. Questa imponente struttura gotica è la chiesa principale della città e ospita numerosi tesori artistici, tra cui una statua del Cristo Velato, una delle opere più famose della città.

In secondo luogo, il Castel dell’Ovo. Questo castello medievale si trova sull’isolotto di Megaride e offre una vista spettacolare sulla baia di Napoli.

Altro luogo imperdibile è il Museo Archeologico Nazionale, dove è possibile ammirare importanti reperti della cultura romana e greca della Campania, tra cui la celebre statua di Apollo.

Cosa fare a Napoli in 3 giorni

Una delle cose più emozionanti da fare a Napoli è passeggiare per le sue vie. Il centro storico della città è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO e offre una vasta gamma di siti storici, tra cui il Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito e la Chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Un’altra attività popolare è prendere un tour gastronomico per assaporare le specialità locali, come la pizza napoletana e i famosi dolci come la sfogliatella e il babà.

Infine, una gita in barca alla vicina isola di Capri è un’ottima idea per trascorrere una giornata all’aria aperta e ammirare la bellezza naturale della costa campana.