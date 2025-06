Cosa guardare su Prime Video gratis

Amazon Prime Video è diventato un punto di riferimento per l’intrattenimento in streaming, offrendo un vasto catalogo di film, serie TV, documentari e programmi originali. La sua attrattiva principale risiede nel fatto che l’accesso a gran parte di questo contenuto è “gratis” – o meglio, incluso nell’abbonamento annuale o mensile ad Amazon Prime, che offre molti altri vantaggi come spedizioni veloci e musica.

Se sei un abbonato Prime e ti stai chiedendo “cosa posso guardare su Prime Video senza costi aggiuntivi?“, sei nel posto giusto.

Prime Video: Non È Veramente “Gratis”, ma Incluso nel Tuo Abbonamento Prime

È fondamentale chiarire un punto: Prime Video non è un servizio completamente gratuito nel senso di non richiedere alcun costo. L’accesso ai contenuti “gratuiti” su Prime Video è un beneficio esclusivo per gli abbonati ad Amazon Prime. Questo abbonamento, oltre all’intrattenimento, include:

Spedizioni veloci e gratuite su milioni di prodotti Amazon.

su milioni di prodotti Amazon. Prime Music: accesso a un catalogo di milioni di brani senza pubblicità.

accesso a un catalogo di milioni di brani senza pubblicità. Prime Reading: centinaia di eBook, fumetti e riviste.

centinaia di eBook, fumetti e riviste. Amazon Photos: spazio di archiviazione illimitato per le foto.

spazio di archiviazione illimitato per le foto. Offerte esclusive e accesso anticipato a promozioni.

Quindi, se hai già un abbonamento Amazon Prime, Prime Video è un valore aggiunto che stai già pagando.

Cosa Trovi Nel Catalogo “Incluso con Prime”?

Il catalogo di Prime Video “incluso con Prime” è dinamico e si arricchisce costantemente. Include un mix di:

Amazon Original e Esclusive: Sono il fiore all’occhiello di Prime Video. Si tratta di produzioni originali di Amazon Studios che spesso vantano budget elevati, cast stellari e trame avvincenti. Molte di queste serie e film hanno ricevuto acclamazioni critiche e riconoscimenti. Film di Successo: Una vasta selezione di film di Hollywood, blockbuster recenti e classici intramontabili di diversi generi (azione, commedia, dramma, fantascienza, horror). Serie TV di Terze Parti: Stagioni complete di serie televisive popolari di altre reti o studi, che vengono aggiunte al catalogo Prime periodicamente. Documentari e Docu-Serie: Un’ampia gamma di contenuti non-fiction su temi che vanno dalla natura alla storia, dallo sport alla scienza. Contenuti per Bambini e Famiglie: Una sezione dedicata con cartoni animati, film per ragazzi e programmi educativi.

Le Migliori Categorie e Titoli da Esplorare (Esempi – Il Catalogo Varia!)

Dato che il catalogo è in continua evoluzione, fornire un elenco esaustivo è impossibile. Tuttavia, ecco alcune categorie e tipi di contenuti che sono costantemente ben rappresentati e meritano di essere esplorati quando cerchi “cosa guardare”:

Amazon Original & Esclusive (Assolutamente da non perdere!):

Queste sono spesso le produzioni più acclamate e uniche che puoi trovare solo su Prime Video. Esempi celebri (verifica la disponibilità attuale):

Serie: The Boys, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Invincible, Reacher, La Ruota del Tempo, Daisy Jones & The Six, Good Omens, Gen V.

The Boys, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Invincible, Reacher, La Ruota del Tempo, Daisy Jones & The Six, Good Omens, Gen V. Film: Saltburn, The Idea of You, Road House, Borat Subsequent Moviefilm.

Film di Rilievo:

La sezione “Film” è sempre ricca di novità. Ti consigliamo di esplorare le sezioni:

“Novità incluse con Prime” : per le ultime aggiunte.

: per le ultime aggiunte. “In tendenza” : per vedere cosa stanno guardando gli altri utenti.

: per vedere cosa stanno guardando gli altri utenti. “Consigliati per te”: basati sulla tua cronologia di visione.

Serie TV Popolari:

Oltre agli Original, Prime Video acquisisce spesso i diritti per lo streaming di serie popolari che sono state trasmesse altrove. Cerca in categorie come “Serie TV di genere” o “Serie TV complete”.

Documentari:

La sezione documentari è sorprendentemente ricca. Troverai contenuti su natura, crimine, biografie, storia e scienza.

Contenuti per Bambini:

Serie animate: Spesso troverai classici e nuove produzioni adatte a diverse fasce d’età.

Spesso troverai classici e nuove produzioni adatte a diverse fasce d’età. Film per famiglie: Perfetti per una serata film con i più piccoli.

Come Trovare i Contenuti “Inclusi con Prime”

Navigare su Prime Video è semplice:

Filtri: Quando cerchi o navighi, presta attenzione ai filtri. Spesso c’è un’opzione per mostrare solo i “Contenuti inclusi con Prime” o “Gratis con Prime”. Badge “Incluso con Prime”: Ogni titolo che fa parte dell’abbonamento avrà un badge giallo o blu che indica chiaramente “Incluso con Prime” o “Guarda ora con Prime”. Sezione “Acquista o Noleggia”: Se un titolo non ha questo badge, significa che richiede un acquisto o un noleggio separato.

Suggerimenti per Sfruttare al Meglio Prime Video

Crea una Watchlist: Aggiungi i titoli che ti interessano alla tua lista per non dimenticarli.

Aggiungi i titoli che ti interessano alla tua lista per non dimenticarli. Scarica per la Visione Offline: Molti titoli possono essere scaricati su dispositivi mobili (smartphone, tablet) per essere visti senza connessione internet.

Molti titoli possono essere scaricati su dispositivi mobili (smartphone, tablet) per essere visti senza connessione internet. Profili Utente: Crea profili separati per i membri della famiglia per personalizzare i consigli e tenere traccia delle visioni.

Crea profili separati per i membri della famiglia per personalizzare i consigli e tenere traccia delle visioni. Controlli Parentali: Utilizza i controlli parentali per gestire i contenuti accessibili ai più giovani.

Conclusione

Prime Video offre un’esperienza di intrattenimento ricca e variegata, interamente inclusa nel tuo abbonamento Amazon Prime. Che tu sia un fan di serie TV ad alta produzione, film d’autore o documentari avvincenti, il catalogo “incluso con Prime” ha qualcosa per tutti i gusti. Esplora le sezioni dedicate agli Amazon Original e alle ultime aggiunte per scoprire il tuo prossimo contenuto preferito, il tutto senza costi aggiuntivi oltre all’abbonamento Prime che forse già possiedi.

Fonti Attendibili e Autorevoli:

Pagina Ufficiale Amazon Prime Video Italia: La fonte più diretta per informazioni sul servizio, il catalogo e le funzionalità. https://www.primevideo.com/

La fonte più diretta per informazioni sul servizio, il catalogo e le funzionalità. Pagina Ufficiale Amazon Prime – Benefici e Iscrizione: Dettagli completi su tutti i vantaggi dell’abbonamento Amazon Prime. https://www.amazon.it/amazonprime

Dettagli completi su tutti i vantaggi dell’abbonamento Amazon Prime. Amazon Studios: Informazioni sulle produzioni originali di Amazon. https://www.amazonstudios.com/ (Sezione “About Us” o “Originals”)

Informazioni sulle produzioni originali di Amazon.