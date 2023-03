Festa del papà: storia, curiosità e idee regalo

La festa del papà è una ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo, celebrata in onore della figura del padre, della paternità e dell’influenza sociale dei padri. In Italia, la festa del papà cade il 19 marzo perché coincide con il giorno di San Giuseppe, padre putativo di Gesù e patrono dei padri di famiglia e della Chiesa universale. In altri Paesi la data varia a seconda delle tradizioni locali o religiose.

Cosa regalare alla festa del papà (Foto@Pixabay)

La storia della festa del papà

La festa del papà ha origini antiche e diverse a seconda dei Paesi. Nei Paesi cattolici, i padri vengono celebrati fin dal Medioevo il 19 marzo, giorno di San Giuseppe. Secondo un’antica tradizione, il culto di questo padre adottivo si sviluppò fin dal V secolo in certi monasteri egiziani dove fu scritta la Storia apocrifa di Giuseppe il falegname e dove la sua festa fu fissata al 20 luglio (rimane tuttora nel calendario copto). Il culto di questo santo si diffuse anche intorno alla “casa di Giuseppe” almeno dal VI secolo.

Questo culto decadde alla fine dell’Alto Medioevo. La sua festa del 19 marzo appare per la prima volta nell’anno 800 in un martirologio gallicano scritto da Rheinau, in cui è chiamato Ioseph sponsus Mariae (“Giuseppe sposo di Maria”). La scelta di questa data sei giorni prima della festa dell’Annunciazione è probabilmente dovuta a una confusione con il nome di un martire di Antiochia chiamato Giuseppe o Giosippo, già celebrato il 19 marzo, e anche una concordanza sincretica con le Quinquatrie, feste religiose in onore della dea Minerva.

Nei secoli successivi, non fu più conosciuto semplicemente come il marito di Maria, ma come un padre, Nutritor Domini (“Nutritore del Signore”). Il suo culto, al quale la Chiesa associa tradizionalmente la festa dei padri, si sviluppa nei secoli XIV e XV (in particolare sotto l’influenza dei francescani che sono diventati i custodi della “casa di Giuseppe” e il cui capitolo generale di Assisi adotta la sua festa del 19 marzo nel 1399) ma fatica a imporsi perché Giuseppe rimane “il grande silenzioso del Vangelo”. La festa è celebrata in varie date e spesso è accompagnata dalla consegna di un regalo al proprio padre.

Già nel 1871 la Chiesa Cattolica aveva proclamato San Giuseppe (festeggiato il 19 marzo) protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa universale. Come sintetizzava papa Leone XIII: «In Giuseppe hanno i padri di famiglia il più sublime modello di paterna vigilanza e provvidenza; i coniugi un perfetto esemplare d’amore, concordia e fedeltà coniugale; i vergini un tipo e difensore insieme della integrità verginale. I nobili imparino da lui a conservare anche nella avversa fortuna la loro dignità e i ricchi intendano quali siano quei beni che è necessario desiderare».

Le curiosità sulla festa del papà

La data della festività, che in Italia è stata fissata per il 19 marzo, non è uguale per ogni Paese. Infatti a seconda delle tradizioni locali o religiose. Ad esempio, nei Paesi anglosassoni la festa del papà si tiene la terza domenica di giugno, mentre in Spagna e Portogallo si festeggia il 19 marzo come in Italia. Alcuni Paesi hanno scelto date simboliche per celebrare i padri, come la Thailandia che ha fissato la festa del papà il 5 dicembre, giorno del compleanno del re Bhumibol Adulyadej. Altri Paesi hanno adottato la festa del papà solo recentemente o non la celebrano affatto.

Le idee regalo per la festa del papà

La festa del papà è un’occasione per dimostrare il proprio affetto e la propria gratitudine ai padri che svolgono un ruolo importante nella vita dei figli. Per questo motivo, molti figli scelgono di fare un regalo al proprio papà in questo giorno speciale.

Ma cosa regalare alla festa del papà? Ecco alcune idee regalo per ogni tipo di papà:

Per il papà sportivo: un abbonamento in palestra, un orologio fitness, una borsa da viaggio, un paio di scarpe da running o una maglietta della sua squadra preferita.

Per il papà tecnologico: uno smartphone di ultima generazione, un tablet, una cuffia wireless, una power bank o una chiavetta USB personalizzata.

Per il papà appassionato di libri: un libro di narrativa o saggistica, un ebook reader, un abbonamento a una rivista o a una piattaforma di streaming letterario o un segnalibro originale.

Per il papà goloso: una torta fatta in casa (magari con l’aiuto dei più piccoli), una scatola di cioccolatini, una bottiglia di vino o liquore o un cesto gastronomico con prodotti tipici della sua regione.

Per il papà creativo: un corso online di fotografia, pittura o musica, un kit per il fai-da-te, una macchina fotografica, un cavalletto o uno strumento musicale.

I dolci tipici della festa del papà

In Italia, la festa del papà è anche l’occasione per gustare dei dolci tipici legati alla tradizione di San Giuseppe. Tra questi spiccano le zeppole di San Giuseppe, delle frittelle rotonde ripiene di crema pasticcera e decorate con amarena, zucchero a velo e scorza d’arancia. Le zeppole di San Giuseppe sono diffuse soprattutto nel centro-sud Italia, ma esistono anche varianti regionali come le sfinci siciliane, le bignè napoletane o le frittelle toscane.

Altri dolci tipici della festa del papà sono i bocconotti abruzzesi, dei pasticcini ripieni di cioccolato e mandorle, i cannoli calabresi, dei cilindri di pasta fritta farciti con ricotta e gocce di cioccolato, i croccanti pugliesi, dei biscotti croccanti con mandorle e miele e i ravioli dolci marchigiani, dei fagottini ripieni di marmellata e cosparsi di zucchero a velo.

La festa del papà: considerazioni

La festa del papà è una ricorrenza che celebra i padri e il loro ruolo nella famiglia e nella società. In Italia si festeggia il 19 marzo in onore di San Giuseppe, ma in altri Paesi la data varia a seconda delle tradizioni locali o religiose. La festa del papà è anche l’occasione per fare un regalo al proprio padre scegliendo tra le tante idee disponibili sul mercato o optando per qualcosa regalare alla festa del papà. In questo articolo abbiamo visto la storia e le curiosità di questa ricorrenza e abbiamo suggerito alcune idee regalo per ogni tipo di papà. Abbiamo anche scoperto i dolci tipici della festa del papà in Italia, legati alla tradizione di San Giuseppe.

Ma come si festeggia la festa del papà nel resto del mondo? Vediamolo insieme:

Negli Stati Uniti e in molti Paesi anglosassoni la festa del papà si tiene la terza domenica di giugno. La prima celebrazione ufficiale risale al 1910, quando Sonora Smart Dodd propose di dedicare una giornata ai padri dopo aver ascoltato un sermone sulla festa della mamma. La data scelta fu il 19 giugno, giorno del compleanno del padre di Sonora, un veterano della guerra civile americana che aveva cresciuto da solo sei figli dopo la morte della moglie.

In Spagna e in Portogallo la festa del papà coincide con il 19 marzo come in Italia. Anche qui si usa fare dei regali ai padri e mangiare dei dolci tipici come le torrijas (fette di pane imbevute di latte o vino e fritte) o i biscoitos de canela (biscotti alla cannella).

In Germania la festa del papà si celebra il giorno dell’Ascensione, che cade quaranta giorni dopo Pasqua. I padri tedeschi sono soliti fare delle gite all’aperto con gli amici o con i figli, portando con sé dei carretti pieni di birra e cibo. La tradizione vuole che i padri bevano molto alcol per dimostrare la loro virilità.

In Thailandia la festa del papà cade il 5 dicembre, giorno del compleanno del re Bhumibol Adulyadej, considerato il padre della nazione. In questo giorno le strade si riempiono di bandiere gialle (il colore associato al re) e le persone indossano abiti dello stesso colore. I figli offrono ai padri dei garofani bianchi o delle cannule aromatiche.

In Australia la festa del papà si tiene la prima domenica di settembre. I figli australiani regalano ai padri dei gadget utili per il lavoro o per il tempo libero, come cravatte, calzini, penne o portachiavi. Un regalo tipico è anche una tazza personalizzata con una foto o una frase dedicata al padre.

La festa del papà è un’occasione per ringraziare i padri per tutto quello che fanno per noi ogni giorno: ci proteggono, ci educano, ci sostengono, ci incoraggiano e ci amano incondizionatamente. Per questo motivo, non dimentichiamoci di augurare buona festa al nostro papà e di dirgli quanto sia importante per noi.