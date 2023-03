Per poter andare in pensione in Francia, è necessario soddisfare alcuni requisiti di base. Innanzitutto, è necessario avere un’età minima. In base alla nuova normativa si potrà andare in pensione solo a 64 anni nel 2030. Inoltre, esistono diversi sistemi di pensionamento.

Come si va in pensione in Francia (Foto@Pixabay)

L’importo della pensione dipende dal numero di anni di contributi maturati e dal salario medio degli ultimi anni di lavoro. L’importo medio della pensione in Francia è attualmente di circa 1.300 euro al mese.

In Francia la pensione di base è integrata dalla pensione complementare obbligatoria Agirc-Arrco per i dipendenti del settore privato.

In Francia esistono diversi sistemi di pensionamento. C’è lo schema generale per impiegati che copre più dell’80% della popolazione, lo schema autonomo per autonomi che non siano agricoltori o professionisti, lo schema agricolo per le persone che lavorano nel settore agricolo e lo schema speciale per categorie specifiche come il personale del servizio domestico.

Il modello francese è un sistema pensionistico a ripartizione: il pagamento delle pensioni viene fatto utilizzando i contributi correntemente versati dagli attuali lavoratori e dai datori di lavoro.

Inoltre, devono essere stati versati contributi per almeno 164 trimestri (quarti), che dista circa 41 anni. È anche necessario essere residenti in Francia o nei dipartimenti d’oltremare e avere risorse insufficienti.

L’importo della pensione di vecchiaia in Francia viene calcolato sulla base di 4 parametri: lo stipendio di riferimento, il tasso di calcolo, la durata dell’assicurazione e l’età al momento della domanda.

Per la pensione francese «di base» o principale, detta appunto della «Sécurité Sociale», non viene versato alcun contributo per la parte di stipendio superiore al «plafond». La pensione “piena”, è pari al 50% dello stipendio di riferimento.

Lo stipendio di riferimento è basato sui 25 anni “migliori”. La pensione francese si basa sulla retribuzione (sistema retributivo).

In Francia esistono diversi sistemi di pensionamento. Il sistema pensionistico francese funziona come una specie di assicurazione collettiva e si parla infatti di «pot commun», una pentola comune riempita via via dalla popolazione attiva.

La pensione di base è integrata, per i dipendenti del settore privato, dalla pensione complementare obbligatoria Agirc-Arrco, ugualmente basata sul meccanismo della ripartizione.

Ci sono anche differenti età di pensionamento e differenti combinazioni età-anni di contribuzione che garantiscono il calcolo della prestazione senza penalizzazioni.