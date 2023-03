Le famiglie arcobaleno sono famiglie composte da coppie dello stesso sesso che hanno dei figli. Si tratta di un nucleo familiare omogenitoriale che può avere diversa natura, origine o provenienza. Per omogenitorialità si intende la relazione tra componenti di una coppia omosessuale e i figli che crescono in quella coppia. Il termine “arcobaleno” si riferisce alla varietà di colori e di forme che possono assumere queste famiglie, che possono essere di tanti tipi.

Che cosa sono le famiglie arcobaleno diritti e tipologie (Foto@Pixabay)

Diritti

In Italia, le famiglie arcobaleno non godono degli stessi diritti delle famiglie eterosessuali. Tuttavia, negli ultimi anni si sono registrati dei progressi in questo senso. Ad esempio, nel 2016 è stata approvata la legge sulle unioni civili, che ha riconosciuto alle coppie dello stesso sesso alcuni diritti, come quello di eredità e di assistenza sanitaria. Inoltre, nel 2020 la Corte di Cassazione ha stabilito che anche i figli nati da coppie omosessuali possono portare il cognome di entrambi i genitori.

Tipologie

Le famiglie arcobaleno possono essere di tanti tipi. Ad esempio, possono riguardare persone che hanno avuto dei figli in una precedente relazione eterosessuale e che in seguito hanno deciso di dare vita ad una famiglia ricomposta, con un partner del proprio sesso. In altri casi, le famiglie arcobaleno possono essere formate da coppie dello stesso sesso che hanno deciso di adottare un bambino o di ricorrere alla fecondazione assistita.

Recentemente, la Corte Costituzionale ha chiesto al Parlamento di intervenire per riconoscere i figli delle coppie dello stesso sesso, che attualmente non sono tutelati dalla legge.

Inoltre, il 18 marzo 2023, la segretaria del Partito Democratico, Alessia Schlein, ha promesso alle famiglie arcobaleno che il Parlamento sta lavorando per una legge che riconosca i diritti ai figli di genitori Lgbt.

Le famiglie arcobaleno in Italia si trovano a fronteggiare problematiche analoghe a quelle delle coppie separate e delle famiglie ricomposte eterosessuali. Inoltre, il riconoscimento dei figli delle famiglie arcobaleno, che spesso nascono all’estero, non avviene automaticamente.

I diritti delle famiglie arcobaleno variano da paese a paese. In molti paesi, le famiglie arcobaleno godono degli stessi diritti delle famiglie eterosessuali, come il diritto di adottare, il diritto di matrimonio, il diritto di inseminazione artificiale e il diritto di fecondazione in vitro. Tuttavia, in molti altri paesi, le famiglie arcobaleno non godono degli stessi diritti delle famiglie eterosessuali e sono spesso discriminate e perseguitate.