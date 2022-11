Trucco WhatsApp per sapere chi spia le conversazioni

Sono molte le funzioni disponibili attraverso la piattaforma di messaggistica e molti le utilizzano per spiare le nostre conversazioni.

Secondo i rapporti ufficiali, WhatsApp conta attualmente più di 2.000 milioni di utenti e si stima che, entro il 2027, l’ app raggiungerà i 3.000 milioni, secondo Hootsuite e We Are Social, questo è il motivo per cui la rende la piattaforma di messaggistica più importante al mondo.

Come è noto, gli utenti possono condividere foto, video, link, documenti. Allo stesso modo, l’applicazione consente anche la condivisione, “adesivi” e GIF animate.

Tuttavia, i continui aggiornamenti hanno causato un cattivo utilizzo dell’app da parte di molti utenti, un esempio di ciò è che alcuni utenti possono spiare conversazioni con altre persone. Tuttavia, esiste un metodo per sapere chi sta svolgendo questa pratica.

Vale la pena ricordare che WhatsApp ha già disponibile la nuova opzione “Dispositivi collegati”, che consente di aprire l’applicazione su diversi dispositivi, come tablet, computer o laptop.

Ecco come l’utente può sapere chi sta spiando le conversazioni in WhatsApp:

Accedi a WhatsApp.

Selezionare l’opzione ‘Impostazioni‘ del telefono cellulare con sistema operativo Android.

Se è iOS, premi “Impostazioni”.

Quindi, vai alla scheda “Dispositivi collegati”.

In questa sezione, la persona potrà vedere il dispositivo a cui è connesso WhatsApp.

Se l’utente trova uno strano PC o laptop, l’opzione migliore è annotare il riferimento e chiudere immediatamente la sessione.

Infine, è importante chiudere la sessione ogni volta che smetti di utilizzare WhatsApp Web.