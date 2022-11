La buccia della pera è la parte più sana

La pera è un frutto molto popolare e preferito per le vitamine e i benefici per la salute che contiene. Le pere vengono coltivate soprattutto in estate e in autunno e alcune tipologie vengono coltivate in inverno.

Ma conosci i numerosi vantaggi della buccia della pera? Quando scarti la buccia della frutta in generale, butti via anche importanti nutrienti.

I benefici delle pere

Le pere si trovano quasi sempre al mercato o ai banchi dei supermercati: la stagione infatti inizia ad agosto, ma dura fino a maggio. Il fatto che siano così comuni spesso fa dimenticare che la pera è in realtà un prezioso alimento salutare.

Innanzitutto è un’ottima fonte di fibre sia solubili che insolubili. Ottenere fibre sarà importante per aiutare il sistema digestivo a funzionare correttamente. Inoltre, la fibra è un alleato per il controllo dei livelli di zucchero nel sangue e colesterolo. Pertanto, aiutano a prevenire malattie come il diabete o l’aterosclerosi.

Le pere sono utili anche per chi cerca di perdere peso. Anche in questo caso, grazie alla fibra, questi frutti hanno infatti un ottimo potere saziante nonostante il basso contenuto calorico. Pertanto, le pere possono essere un ottimo spuntino o da includere in una colazione mattutina sana, anche se sei a dieta.

Infine, le pere sono spesso consigliate come lassativo naturale e in caso di problemi digestivi, stitichezza, spasmi e coliche. Secondo gli studi, se la pera viene mangiata con la buccia, il problema della stitichezza scompare in appena 15 minuti.

Quali vitamine contengono le pere

Le pere offrono vitamine e minerali oltre che fibre. In 100 g di frutta: 127 mg di potassio, necessario per la regolazione del ritmo cardiaco e il corretto funzionamento dei muscoli; 4 mg di vitamina C sono un potente antiossidante che aiuta a mantenere sani la pelle, i vasi sanguigni, le gengive e i denti.

La vitamina K è essenziale per il sistema cardiovascolare. Si trova anche nelle vitamine del gruppo B, fosforo, calcio e magnesio. In breve, le pere saranno una buona fonte di vitamine e minerali importanti per la salute. Tuttavia, devi stare attento a come lo mangi: se commetti l’errore di sbucciarlo, stai sprecando preziose sostanze nutritive.

Perchè mangiare la buccia delle pere

In genere, la parte più sana di frutta e verdura è la buccia. È quanto emerge dall’ultima revisione sistematica degli studi sulle pere e sui loro effetti sulla salute.

In primo luogo, gli esperti hanno calcolato che sbucciare le pere rimuove circa il 25% del loro contenuto di vitamina C e composti fenolici. Perdiamo così sostanze con proprietà antiossidanti utili per neutralizzare i radicali liberi e proteggere le cellule dall’invecchiamento.

In secondo luogo, uno studio recente ha dimostrato che la buccia della pera è ricca di acido ursolico. Quest’ultimo ha attirato l’attenzione dei ricercatori per le sue potenziali proprietà antinfiammatorie.

Infine, ricorda che la buccia in generale, come già specificato, è una buona fonte di fibre. Solo una grande pera sbucciata fornirà circa un quinto del fabbisogno giornaliero di fibre. Se mangiamo la buccia, l’assorbimento sarà maggiore.