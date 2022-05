Bill Gates, incredibile il suo smartphone personale qual è

Si può pensare che il fondatore di Microsoft utilizzi un telefono Microsoft, ma non è così perchè Bill Gates preferisce uno smartphone, prodotto di punta di un’altra famosa azienda.

Qualcuno ha pensato bene che Bill Gates abbia potuto scegliere il Surface Duo 2, d’altronde il telefono pieghevole di Microsoft è posizionato come un dispositivo di fascia alta.

Durante una conversazione di gruppo con la serie AMA su reddit, Bill Gates ha rivelato che il suo telefono privato è attualmente Samsung Galaxy Z Fold 3.

Il miliardario ha aggiunto che sta provando diversi modelli, ma nell’ultima scelta è stato catturato da “questo schermo“.

Si tratta di un pieghevole, che una volta aperto ha una diagonale estremamente lunga di 7,6 pollici. Grazie a questo, Gates, come lui stesso afferma, non ha bisogno di altro che di un telefono e di un buon PC portatile, mettendo così in chiaro che non utilizza un tablet.

Il caso è interessante perché il Galaxy Z Fold 3 è, dopotutto, un concorrente diretto del già citato Surface Duo 2.

Entrambi i telefoni sono pieghevoli; la differenza principale è che il Samsung ha un ampio display che si piega due volte mentre la risposta di Microsoft è di due schermi identici uno accanto all’altro. Secondo il miliardario, i coreani in realtà hanno fatto meglio.

foto in evidenza@World Economic Forum, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons