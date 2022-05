Come funzionano i sistemi di localizzazione GPS dei veicoli

La tecnologia GPS

Il GPS è un sistema di navigazione satellitare sviluppato dal Dipar­ti­mento della Difesa degli Stati Uniti a partire dal 1978, inizialmente ad uso militare. Dal 2000 in poi tutti i civili possono accedere a questa tecnologia grazie all’espansione della rete e all’abbattimento dei costi dei dati mobili. Chiunque viaggi con un localizzatore GPS può determinare la sua posizione e velocità, grazie a dei satelliti GPS utiliz­zabili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in tutto il mondo. Grazie allo sviluppo di questa tecnologia il GPS è diventato parte integrante della nostra vita quotidiana. Ottenere informazioni stradali, inviare la posizione ad un amico o tracciare i km fatti durante una corsa ora è più semplice che mai: il GPS ci facilita la vita con la navigazione, per monitorare i beni o per tracciare noi stessi e i nostri cari. La stessa tecnologia sta alla base dei sistemi di traccia­mento delle flotte.

Localizzazione GPS dei veicoli, ecco come funziona

Il sistema GPS di geolo­ca­liz­za­zione dei veicoli si serve di un trasmet­titore all’interno del dispositivo di localizzazione posizionato a bordo di un veicolo, che invia un segnale che viene ricevuto dai satelliti nello spazio. In questo modo, la localiz­za­zione GPS può individuare la posizione esatta del veicolo, con infor­ma­zioni su latitudine, longitudine, direzione e velocità. Solitamente, un sistema di tracciamento GPS invia automa­ti­ca­mente queste infor­ma­zioni a un database centra­lizzato per il monito­raggio in tempo reale. Questo è proprio il funzionamento del sistema di localizzazione GPS di Balin.app, che grazie alla SIM incorporata nei GPS tracker trasmette i dati di localizzazione ad un server, dove questi dati vengono analizzati ed elaborati al fine di monitorare e registrare su un’interfaccia software l’attività dei veicoli su cui vengono installati i localizzatori.

Il localizzatore GPS per veicoli può essere di diversi tipi, in questo modo si possono assecondare le esigenze per ogni tipologia di parco mezzi. Il servizio Balin.app offre un’opzione di localizzatore GPS con collegamento alla porta OBD, per un soluzione di installazione rapida ed efficace, e un’opzione di localizzatore da collegare all’alimentazione del mezzo mediante i cavi.

L’importanza di un sistema di tracciamento per flotte aziendali

Il localizzatore satellitare è uno strumento di singolare importanza per quelle attività che utilizzano le flotte aziendali come motore principale per il proprio business. I recenti localizzatori GPS contribuiscono sia ad ottimizzare i costi sia a migliorare la produttività aziendale, attraverso attività costanti di raccolta e di elaborazione dei dati, fornendo informazioni significative per la gestione dei veicoli commerciali. Le aziende il cui business si concentra su camion, tir, furgoni, auto e altri mezzi per fornire prodotti e servizi ai propri clienti, possono ottenere vantaggi economici tangibili tramite l’implementazione di un software di localizzazione GPS. Un localizzatore satellitare permette infatti di monitorare in maniera completa le attività di qualsiasi veicolo della flotta, riducendo significativamente i costi e migliorando la performance aziendale. In genere, il localizzatore GPS satellitare raccoglie tutti i dati sulle flotte aziendali, immagazzinandoli ed elaborandoli attraverso un software. La mole di dati raccolta è di notevole valore, poiché permette di migliorare tutti gli aspetti relativi alla gestione flotta aziendale, identificando ad esempio: il tempo trascorso al volante del veicolo, i chilometri percorsi, la data e l’ora di partenza e le medesime d’arrivo, offrendo al contempo informazioni dettagliate sulle condizioni e le modalità di guida del conducente della flotta aziendale. Grazie alla localizzazione satellitare il Fleet Manager può monitorare e controllare costantemente lo status delle flotte aziendali, comunicando in tempo reale la posizione e il percorso dei veicoli commerciali in transito e permettendo così di supportare senza sosta l’attività dei propri collaboratori, grazie alla disponibilità di un set di informazioni utili per assumere decisioni tempestive e attente. In questo modo, controllare, analizzare e gestire sapientemente le proprie flotte aziendali sarà semplice ed immediato.

I benefici di Balin.app per le gestione delle flotte aziendali

Definita l’importanza di un sistema di monitoraggio GPS, scopriamo assieme quali sono alcuni degli effettivi benefici che si possono ottenere dal suo utilizzo. Tali vantaggi possono essere identificati nei seguenti:

Piani­fi­ca­zione dei percorsi ottimizzata per maggiore controllo su efficienza e produt­tività.

Maggiore precisione dei tempi di servizio, che porta a clienti più soddisfatti.

Accesso in tempo reale, 24/7, ai dati relativi alla posizione, utili a rilevare furti o utilizzi non autorizzati e reagire rapidamente.

Accesso a infor­ma­zioni dettagliate importanti per migliorare operazioni e redditività.

Tempi ammini­strativi ridotti grazie a meno burocrazia e meno telefonate ai conducenti.

Riduzione dei consumi di carburante.

Supporto ai conducenti e monitoraggio dello stile di guida per adottare le migliori misure di sicurezza.



Tutti questi servizi e molti altri sono inclusi nel sistema di Balin.app fruibile sia tramite PC che tramite App da telefono, per un monitoraggio completo anche in mobilità. Balin.app offre una soluzione efficace ed economica, con i prezzi tra i più competitivi sul mercato. Il servizio aziendale è inoltre seguito costantemente da un team di esperti che forniscono assistenza h24 ai clienti per la gestione dei loro veicoli aziendali.