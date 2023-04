Negli ultimi anni, il termine “sapiosessuale” è diventato sempre più comune nelle conversazioni tra i giovani, specialmente quelli coinvolti nel mondo del dating e della relazione.

Ma cos’è il sapiosessualità e cosa significa essere sapiosessuale?

Cosa significa sapiosessuale spiegazione (Foto@Pixabay)

Il termine “sapiosessuale” è composto da due parole: “sapio” che significa “intelligente” e “sessualità“. In poche parole, la sapiosessualità è l’attrazione sessuale verso le persone per la loro intelligenza. Questo tipo di attrazione non è basata sulla somiglianza estetica, l’età o il genere, ma sulla capacità di una persona di avere conversazioni intellettuali e di mostrare una mente aperta e curiosa.

Essere sapiosessuale non significa essere attratti solo dalle persone con un alto QI o da coloro che hanno un’educazione formale. Si tratta di un’attrazione basata sulla conoscenza, sulla curiosità intellettuale e sul desiderio di imparare cose nuove. Ad esempio, una persona sapiosessuale potrebbe sentirsi attratta da qualcuno che ha un’attenzione particolare per la cultura popolare, la scienza, la filosofia o qualsiasi altro argomento che desiderano conoscere.

La sapiosessualità è spesso vista come una forma di pan sessualità perché non si basa sul genere, ma sull’intelligenza. In altre parole, una persona sapiosessuale potrebbe sentirsi attratta da uomini, donne, transessuali o queer, purché abbiano le qualità intellettuali che stimolano la loro mente.

Ci sono alcune sfumature nella definizione di sapiosessuale. Alcune persone potrebbero considerarsi sapiosessuali solo se la loro attrazione intellettuale viene accompagnata da una forte connessione emozionale o spirituale. Altre, invece, potrebbero dissociare la loro sessualità dall’aspetto emotivo.

Essere sapiosessuale può essere visto come un’attrazione positiva e sana, ma ci sono alcune preoccupazioni. Ad esempio, alcune persone potrebbero utilizzare la sapiosessualità come un modo per giustificare l’eccesso di critica o di comportamento arrogante verso gli altri che non sono “abbastanza intelligenti” per soddisfare le loro aspettative. Inoltre, potrebbe esistere un rischio di selezionare i propri partner in base alla loro intelligenza, trascurando altri fattori importanti, come l’attrazione fisica o la compatibilità emotiva.

In ogni caso, la sapiosessualità è una forma di attrazione in rapida crescita. Molte persone trovano l’idea di una connessione intellettuale profonda come un fattore essenziale per la loro attrazione sessuale. Essere sapiosessuale significa apprezzare l’intelligenza, l’apprendimento e la cultura come aspetti fondamentali delle relazioni interpersonali, dove la sessualità è un’ulteriore forma di connessione.

In sintesi, la sapiosessualità rappresenta una forma di attrazione basata sull’intelligenza delle persone. Non si tratta solo di un approccio alla sessualità, ma piuttosto di un modo di concepire la vita e le relazioni in genere. Potrebbe non essere per tutti, ma per coloro che lo abbracciano, questo tipo di attrazione può rappresentare una fonte di gratificazione e appagamento personale.