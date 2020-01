Cosa sono i pollici?

Se abbiamo avuto l’esigenza di acquistare un televisore, o in generale un device tecnologico dotato di schermo, ci siamo ritrovati a fare i conti con i pollici.

Noi eravamo andati lì con in mente la grandezza desiderata, naturalmente pensata in cm, ed invece il negoziante ci ha chiesto di quanti pollici volessimo lo schermo. Ma allora come orientarci?

Cominciamo subito col dire che il pollice è un’unità di misura di lunghezza che non fa parte del sistema SI, eppure è usato per indicare la lunghezza della diagonale degli schermi ed anche per misurare il diametro di molti oggetti, come i tubi idraulici o i cerchioni per auto e moto.

Per quanto riguarda i televisori, a seconda dell’inclinazione della diagonale rispetto alla base del televisore le proporzioni dello schermo cambieranno, e con esse le misure dei suoi lati.

Come fare quindi a capire quanto sarà grande il nostro televisore? Semplice: un pollice misura 2,54 cm, quindi per sapere quanto misura la diagonale di un TV in centimetri occorre moltiplicare la misura in pollici per 2,54.