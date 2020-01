Iraq, il parlamento non vuole più le truppe americane

E, nella giornata dei funerali del generale ucciso, da Teheran hanno replicato più volte al presidente americano, che ha minacciato nuovi raid contro i siti culturali. “Se gli Usa compiranno un nuovo attacco, l’Iran cancellerà Israele dalle carte geografiche”, ha detto Mohsen Rezai, ex capo delle Guardie della rivoluzione. In serata, tra l’altro, almeno due razzi sono stati lanciati nei pressi dell’ambasciata americana a Baghdad.

Come risposta, il parlamento iracheno ha votato una risoluzione per l’espulsione delle truppe straniere dall’Iraq. La mossa riguarda sostanzialmente i 5.200 soldati americani presenti nel Paese, ma anche gli altri contingenti stranieri tra cui gli oltre 900 italiani.

Con questo freddo restare di notte per strada è veramente quasi impossibile, ed infatti le associazioni di volontariato fanno del loro meglio per assicurare un giaciglio a tutti i senza tetto, dato che non sono pochi coloro che hanno perso la vita per le temperature proibitive. Sembra quindi quasi un […]