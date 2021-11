Cyberpunk 2077, ondata di recensioni positive su Steam

I gamers che stanno provando per la prima volta e sperimentando l’ultimo aggiornamento di Cyberpunk 2077 stanno fornendo una serie di recensioni molto positive.

L’ondata critica positiva di Cyberpunk 2077 è stata evidenziata da Paweł Sasko di CD Project Red.

Sasko è stato il principale pianificatore di missioni per The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 ed è comprensibilmente molto interessato sia al gioco che alla reazione del pubblico.

Giovedì, Sasko ha pubblicato un messaggio su Twitter sottolineando che Cyberpunk 2077 ha ricevuto “un sacco di recensioni molto positive” arrivate su Steam da nuovi giocatori.

Sasko ha scritto ai suoi seguaci che “non potete immaginare cosa significhi per me“. Sasko ha anche allegato uno screenshot di Cyberpunk 2077 Steam al suo tweet che mostra alcuni dettagli sul gioco.

Le valutazioni per il titolo sono positive per l’83%, il che si è già dimostrato sufficiente per farlo etichettare dalla piattaforma Steam “Very Positive“.

Ora, però, è stato anche rivelato quando lo studio polacco inizierà a lavorare ai suoi prossimi grandi progetti. In un’intervista al quotidiano polacco Rzeczpospolita, quando gli è stato chiesto se CD Project prevede di sviluppare IP diverse da Cyberpunk e The Witcher, il presidente Adam Kicinski ha affermato che i due titoli hanno un grande potenziale.

Lo studio continuerà quindi a concentrarsi solo su questi due e inizierà a sviluppare giochi AAA ad alto budget per entrambi nel 2022.

foto@Flickr