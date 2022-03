Dipendenza da internet, tra computer e tecnologia

Oggi la tecnologia ce la ritroviamo in tutti i settori della vita, l’uso dei computer e di Internet è diventato quasi inevitabile per molte persone.

L’uso di Internet e del computer nei luoghi di lavoro, nelle scuole, a casa, nelle aree sociali, in quasi ogni aspetto della vita, fornisce servizi che facilitano la vita.

Tuttavia, comporta anche un pericolo, soprattutto per i bambini e i giovani, si tratta della dipendenza da internet.

Sebbene la maggior parte delle persone pensi ad alcol e droghe quando si parla di dipendenza, le dipendenze comportamentali, proprio come le dipendenze da alcol e sostanze, sono le componenti principali dei sintomi di dipendenza fisica e psicologica.

La dipendenza da Internet è anche accettata come una dipendenza comportamentale che colpisce molte persone oggi.

I primi anni in cui questo comportamento è stato definito sono la fine degli anni ’90, quando Internet ha iniziato gradualmente a coprire tutti gli ambiti della vita.

Young nel 1996 ha sviluppato otto criteri diagnostici per la dipendenza da Internet basati sui criteri del DSM-IV per il gioco patologico.

Anche se la persona intende interrompere l’uso di Internet, non riesce a metterlo in pratica e trascorre molto più tempo su Internet del previsto.

La persona ha un’eccessiva preoccupazione mentale per Internet (pensando costantemente a Internet, sognando ad occhi aperti sulle attività svolte su Internet, pensando alla prossima attività che si prevede di svolgere su Internet, ecc.).

La persona ha bisogno di utilizzare Internet sempre di più per ottenere il divertimento desiderato.

In situazioni in cui non c’è Internet o la persona non può accedervi, la persona sperimenta emozioni negative (come irrequietezza, depressione o rabbia).

Utilizza Internet per evitare le emozioni negative (come impotenza, senso di colpa, depressione, ansia).

L’uso di Internet crea conflitti nelle proprie relazioni interpersonali o nel proprio mondo interiore.

Negli anni successivi, Davis ha ampliato questo modello come modello cognitivo-comportamentale, concentrandosi non solo sui suoi aspetti comportamentali, ma anche sui suoi aspetti cognitivi negativi.

Secondo Davis, l’uso patologico di Internet può essere “specifico” e “diffuso”. Cioè, alcune persone usano Internet per scopi specifici come giochi, shopping, materiale per adulti, testimonianza della vita di altri, nel qual caso c’è uno scopo “specifico”.

Altri trascorrono troppo tempo su Internet senza uno scopo o avendo troppi scopi insieme. L’uso in questi individui è descritto come “diffuso”.

Il loro scopo principale è quello di stabilire la connessione con il mondo esterno tramite Internet.

Con l’introduzione di Internet nelle nostre vite, è emersa la dipendenza dalla tecnologia. Tuttavia, la perdita di controllo sull’uso della tecnologia e l’uso eccessivo della tecnologia hanno causato danni molto gravi.

La dipendenza da Internet e dalla tecnologia, come in altre dipendenze, è la privazione che si verifica quando la persona non riesce a raggiungere il prodotto tecnologico da cui è dipendente.

La dipendenza dalla tecnologia è presente a tutte le età e in tutti i sessi. È 2-3 volte più probabile che si verifichi negli uomini rispetto alle donne.

Mentre le donne trascorrono il tempo su Internet chiacchierando e leggendo, gli uomini sembrano preferire giochi come la guerra, la violenza e lo sport.

La probabilità di dipendenza dalla tecnologia nella società è dell’1,8%. Ciò dimostra che esiste una dipendenza dalla tecnologia e apre la strada al suo trattamento.

La dipendenza dalla tecnologia può causare o causare molte malattie. Per esempio; Un individuo che trascorre molto tempo su Internet può sviluppare depressione e fobia sociale.

Oppure, un individuo con tali disturbi patologici può rivolgersi a Internet e trascorrere più tempo su Internet e trasformare questa situazione in dipendenza.

foto@Attribution is to be given to Rehab Center Parus. When using on the Web, a link to http://rebcenter-moscow.ru is appreciated., CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons