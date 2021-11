Dogecoin, Elon Musk bacchetta Binance, botta e risposta

Questa sorta di battibecco virtuale ha avuto conseguenze disastrose su diverse criptovalute, tra cui Dogecoin (DOGE), stiamo parlando dell’accesa discussione tra Elon Musk e Changpeng Zhao (CZ).

Come di consueto, è su Twitter che Elon Musk ha aperto il dibattito. Ha parlato del modo in cui vengono trattati i clienti Binance, in particolare gli utenti DOGE. Ha detto che il trattamento che stanno ricevendo dallo scambio di criptovalute è “losco“.

La risposta di CZ, l’amministratore delegato della società, non si è fatta attendere. Su Twitter ha risposto a Elon Musk:

“La causa principale è dovuta a un problema tecnico durante il recente processo di aggiornamento che ha causato la restituzione delle vecchie transazioni a 1.674 utenti. Sono sicuro che è stata una grande sorpresa per loro” , ha scritto.

Approfittando del “blackout” che c’è stato su Binance, diverse piattaforme di criptovalute hanno invitato gli investitori ad aprire un conto con loro.

Di per sé, questo non è un grosso problema. Tuttavia, ciò che è grave è che a causa di questo blackout e del discreto alterco virtuale tra Elon Musk e CZ, “centinaia di milioni di dollari” in DOGE sono andati perduti, stando a quanto rivelato da Huobi Research.

“La cosa interessante è che Binance ha annunciato 10 diritti fondamentali degli utenti di criptovaluta [inclusa] la sicurezza dei loro fondi. In questo caso, il congelamento degli account utente ha danneggiato arbitrariamente la fiducia degli utenti in una certa misura” , scrive Huobi Research.

Dogecoin intanto continua a scendere

In vista del blackout che si è verificato, gli investitori sono scontenti. Zhao ha detto che ne è consapevole e ha confermato che riconosce che è colpa della sua azienda.

Si è anche scusato per le delusioni che erano sorte a causa della situazione. Inoltre, ha spiegato che tutte le squadre sono mobilitate per un ritorno alla normalità.

L’interruzione sulla piattaforma Binance ha davvero avuto un impatto sul prezzo della criptovaluta DOGE? Sembra di si Infatti, la valuta digitale ha attualmente un valore di 0,216 dollari.

Questo livello è molto basso, soprattutto quando sappiamo che Elon Musk e Billy Markus (il creatore di Dogecoin) hanno recentemente espresso le loro opinioni su questo asset digitale.

Fondamentalmente, ogni volta che fanno un commento sulla criptovaluta, il suo valore cresce, cosa che questa volta non accade.

Inoltre, vista la forte copertura mediatica attorno al virtuale alterco tra i due miliardari, non sono mancati gli ingredienti per far esplodere il valore di Dogecoin. Sfortunatamente, non è il caso. Al contrario, si è registrato un calo del suo valore dell’1,57% in sole 24 ore.

Twitter ha recentemente preso fuoco quando Elon Musk e Changpeng Zhao hanno girato la testa contro Dogecoin (Doge). Tuttavia, il valore della criptovaluta non è realmente aumentato. Cosa manca realmente a questo asset digitale per ritrovare la strada di una grande crescita.

foto@Wikimedia