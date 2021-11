L’inflazione sta spaventando le criptovalute

Negli ultimi anni la criptovaluta bitcoin è stata paragonata all’oro, un preservatore di valore quando il potere d’acquisto del denaro viene diluito.

C’è un numero limitato di bitcoin e devono essere “estratti”, così come l’oro viene estratto nelle miniere.

Ciò è in contrasto con le valute tradizionali che si gonfiano sotto i grandi pacchetti di supporto basati sull’inflazione sviluppati durante la pandemia.

Sia negli Stati Uniti che in Europa, la banca centrale sta stampando molti soldi in questo momento. Crei denaro dal nulla e c’è più denaro nell’economia, contribuisce al valore del denaro che scende.

Questo problema non esiste per una criptovaluta come il bitcoin perché lì il numero è limitato, afferma Johan Javeus, chief strategist di SEB, e spiega che in tal senso, si può dire che è una protezione contro l’inflazione.

Bitcoin ed ether sono raddoppiati da giugno e sono aumentati di quasi il 70% rispetto al dollaro dall’inizio di ottobre, scrive Reuters.

Questa settimana, l’enorme pacchetto infrastrutturale di Joe Biden è andato a buon fine e un investimento aggiuntivo di circa 1,8 trilioni di dollari è ancora sospeso sul tasso di cambio del dollaro.

L’inflazione spinge verso le criptovalute

Johan Javeus, chief strategist di SEB, vede l’inflazione come un fattore che spinge il denaro nel mondo delle criptovalute, ma ci sono molti altri fattori.

Nonostante il fatto che per molti anni abbiamo avuto un ambiente con un’inflazione troppo bassa, le criptovalute sono aumentate enormemente di valore.

Negli ultimi due anni, le criptovalute e i servizi correlati sono cresciuti in modo esponenziale.

Queste sono le nuove aree di utilizzo future che vedi davanti a te con la tecnologia blockchain.

In questo momento, si sta costruendo un settore finanziario completamente decentralizzato, in cui sono incluse azioni e prestiti e di cui le banche sono state tradizionalmente responsabili, afferma Johan Javeus.

C’è da dire che, aziende note come Mastercard si sono aperte per offrire trading in criptovalute e grandi gestori di fondi come Blackrock hanno discusso se investire.

L’ultimo CEO di celebrità a parlare della sua partecipazione in criptovalute è Tim Cook di Apple, che in un’intervista con CNBC ha affermato di vederla come una cosa sensata da avere in un portafoglio diversificato.

fonte@hallandsposten