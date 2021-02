Bitcoin rompe la soglia dei 40mila dollari

Il prezzo di Bitcoin ( BTC ) mostra segni di un nuovo exploit mentre rompe l’area di resistenza di 40.000 dollari. Esiste una combinazione di punti dati ottimistici sulla catena e una struttura di mercato favorevole che sta portando analisti e trader ad anticipare un imminente il breakout di Bitcoin a un nuovo massimo storico.

A breve termine, i livelli di 38.000 dollari e 40.000 dollari rimangono i maggiori ostacoli per Bitcoin. Più tempo è servito a BTC per superare i 40.000 dollari, maggiore è la probabilità che una possibile correzione fosse imminente. Pertanto, è fondamentale che Bitcoin superi il livello di 40.000 e rimanga al di sopra di esso per il prossimo futuro. Bitcoin ha già trascorso quasi tre settimane al di sotto di 38.000, causando il ristagno del suo ciclo dei prezzi a breve termine e la perdita di slancio. Il 6 febbraio, Bitcoin ha finalmente rotto il livello di 38.000, stabilendolo come livello di supporto.

Un punto dati positivo sulla catena che aumenta le possibilità di un breakout di Bitcoin è l’aumento degli indirizzi delle balene. Gli analisti di Santiment hanno affermato che le balene Bitcoin hanno continuato ad accumularsi nonostante l’aumento del prezzo dell’asset: “Le balene #Bitcoin ($ 1.000+ indirizzi BTC) non hanno smesso di accumularsi, mentre i trader di medio livello (10-1.000 $ BTC) non hanno smesso di prenotare profitti poiché il loro prezzo è di circa 38.000 USD. Intanto tornano veloci i piccoli indirizzi per la FOMO! “