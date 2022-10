Come acquistare bitcoin in modo veloce

Molte persone vogliono acquisire bitcoin a causa della sua crescente popolarità e delle numerose testimonianze, vere o presunte tali, di guadagni.

Cos’è il Bitcoin

Il Bitcoin è la prima e più antica valuta digitale che sia stata creata, ed è una valuta decentralizzata che segue il sistema di mining che consente a chi possiede un potente computer di produrla e contribuire alla protezione della sua rete.

Il Bitcoin è stato creato nel 2009 da una persona non identificata che si faceva chiamare Satoshi-Nakamoto e poi improvvisamente è scomparso e nessuno sa per certo dove sia andato, la verità della sua identità o il destino della ricchezza che possiede dal bitcoin che ha prodotto, come alcuni stimano che Satoshi abbia quasi un milione di bitcoin nel suo portafoglio privato, rendendolo uno degli uomini più ricchi del mondo oggi.

Chiunque può produrre Bitcoin utilizzando potenti dispositivi informatici chiamati ASIC Application Integrated Circuit (ASIC), che sono dispositivi che consumano molta elettricità ed emettono calore intenso, e questo è chiamato il processo di mining di criptovaluta.

Chiunque può acquistare e vendere bitcoin tramite scambi di criptovaluta

Esiste solo un massimo di 21 milioni di bitcoin, un numero che non può essere aumentato. Questo piccolo numero ha contribuito ad aumentare il prezzo del bitcoin a causa della mancanza di offerta e dell’aumento della domanda.

Il numero di bitcoin prodotti fino ad oggi raggiunto 18 milioni di monete in circolazione e rimangono 3 milioni di monete, i minatori competono per la loro produzione su base giornaliera.

Molti trader acquistano bitcoin nelle fasi dei suoi prezzi bassi e lo vendono in seguito a livelli molto più alti, ma non è così semplice come immagini, questo viaggio è rischioso e richiede una disciplina psicologica per evitare di fare operazioni sbagliate quando esposti a pressioni psicologiche come un risultato dell’ascesa o del crollo del mercato delle criptovalute, che nella realtà sta accadendo ormai da tempo.

D’altra parte, molti trader perdono i loro soldi o parte di essi a causa della loro mancanza di esperienza nel processo di trading e della mancanza di apprezzamento dell’attuale situazione del mercato delle criptovalute e del permettere alle loro emozioni di interferire e influenzare il loro stile di trading.

Come acquistare bitcoin

Se decidi di investire i tuoi soldi nel trading di valute digitali, in particolare bitcoin, e iniziare il tuo viaggio nel mondo del trading digitale, devi seguire questi passaggi che abbiamo preparato appositamente per i principianti, che sono i seguenti:

Devi creare un account su una piattaforma di scambi di criptovaluta

Devi completare il processo di indagine sulla piattaforma inviando qualsiasi documento che dimostri la tua identità come carta d’identità, patente o passaporto.

Una volta verificato il tuo account, potrai depositare i fondi che desideri investire tramite carte di credito, bonifico bancario o ricevendo fondi da un’altra persona tramite il tuo portafoglio elettronico integrato nella piattaforma.

Ora sei pronto per acquistare bitcoin e molte altre valute digitali, quindi vai alla pagina di trading, cerca il simbolo che rappresenta il mercato bitcoin rispetto al dollaro, che è BTC/USD, e misura con quello il resto delle valute digitali come ETH/USD, Ethereum o DOGE/USD.

Specifica l’importo che desideri acquistare o la quantità di valuta che desideri acquistare, sapendo che puoi acquistare una parte di qualsiasi valuta, come un quarto di bitcoin, la metà o meno a tuo piacimento.

Seleziona il prezzo che desideri acquistare quando la valuta lo raggiunge e fai clic su Acquista o Esegui l’ordine e l’ordine verrà eseguito quando il prezzo Bitcoin raggiunge il prezzo specificato.