Wednesday, Mercoledì Addams arriva il trailer con Christina Ricci

L’attrice Christina Ricci protagonista della serie Wednesday (Mercoledì dal nome del suo personaggio), ma interpreterà un personaggio molto diverso da quello della Famiglia Addams.

La grande premiere di “Wednesday” si avvicina e ogni nuova anteprima rivela dettagli che entusiasmano i fan.

Nel trailer più recente, Christina Ricci è apparsa per la prima volta e abbiamo avuto modo di conoscere più dettagli sul suo personaggio.

Ricordiamo che la famosa attrice era incaricata di recitare Wednesday (Mercoledì) nel film del 1991 e ha affascinato il pubblico con la sua impeccabile interpretazione della ragazza malvagia.

Ora l’attrice torna per una nuova versione della storia diretta da Tim Burton per Netflix e con Jenna Ortega come protagonista.

Da quando è stata confermata la partecipazione di Ricci alla serie, i fan sono stati molto entusiasti, poiché in molti si erano chiesti se avrebbe avuto ancora un ruolo oscuro come quello che interpretava da adolescente.

Infine, un trailer ha rivelato i dettagli su come sarà l’interpretazione di Ricci, e la verità è che il primo sguardo mostra un personaggio molto diverso da quello che abbiamo visto molti anni fa.

Christina Ricci personaggio completamente diverso in Wednesday

Nel nuovo trailer della serie sono stati svelati tanti dettagli, che hanno entusiasmato molto di più i fan, dal momento che non spicca solo la personalità oscura del protagonista, ma anche i volti dei personaggi che promettono di affascinarci.

Nelle prime anticipazioni sapevamo già che il cast sarebbe stato composto da Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Homer), Gwendoline Christie (Larissa Weems) e Isaac Ordonez (Pugsley).

Sebbene anche il nome di Ricci fosse tra i più importanti, non si conoscevano i dettagli del suo ruolo.

Ora, potremmo vedere che l’attrice interpreterà Miss Thornhill, una delle insegnanti della Nevermore Academy, dove si svolgeranno le avventure più terrificanti di Wednesday (mercoledì).

Contrariamente al suo ruolo nel 1991, Ricci ha un aspetto molto dolce e sorridente, tuttavia questo film promette di riservare sorprese, quindi dovremo aspettare per vedere come si sviluppa il suo personaggio.