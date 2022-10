Il Portogallo ha deciso di tassare le criptovalute

Il Portogallo ha annunciato durante la sua bozza di bilancio per il prossimo anno, che il governo intende tassare i profitti delle transazioni di criptovalute che si tengono per meno di un anno, in un importante cambiamento politico in una delle valute digitali più accoglienti d’Europa.

E l’agenzia di stampa Bloomberg ha indicato che il Portogallo attualmente non impone tasse sui profitti delle criptovalute a meno che non sia il risultato di attività economiche o lavoro professionale, ma sembra che questo sistema cambierà.

Secondo la bozza di bilancio del nuovo anno presentata al Parlamento, c’è una disposizione per tassare l’aumento del valore dei saldi in valuta digitale detenuti da meno di un anno al 28% di questi profitti, mentre i profitti da asset digitali che sono detenuti per più di 365 anni saranno esentati giorni.

La bozza di bilancio, che necessita ancora dell’approvazione parlamentare per diventare legge, include anche la considerazione dei proventi dell’emissione di nuove valute digitali e delle attività di mining di valute digitali, come reddito imponibile.

Il governo intende anche imporre una tassa del 10% sui trasferimenti gratuiti di criptovalute e del 4% sulle valute ottenute dagli intermediari dalle transazioni di criptovalut